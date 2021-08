Payez-vous Google pour le stockage dans le cloud ?

Personne ne veut se passer de toutes ses photos ou de ses fichiers lorsqu’il est en déplacement, et c’est pourquoi le stockage en nuage est si essentiel. Non seulement il sauvegarde toutes vos données en cas d’urgence, mais il laisse également de l’espace sur votre téléphone pour le contenu téléchargé localement, comme les listes de lecture hors ligne et vos jeux préférés. Google inclut une allocation de stockage cloud gratuitement avec chaque compte, mais si vous êtes prêt à débourser quelques dollars par mois, cet espace s’étend assez rapidement.

Considérant que plus d’applications Google que jamais nécessitent une partie de l’espace de stockage de votre compte, c’est probablement pour le mieux. L’époque des sauvegardes de photos illimitées est révolue depuis longtemps, et même le dernier téléphone Pixel est soumis à cette politique. Les appareils Android conservent les données essentielles telles que les messages SMS et les journaux d’appels dans le cloud en cas d’urgence, et même des applications comme Google Docs sont désormais décomptées de votre quota de stockage. Avec tous ces facteurs, il est plus important que jamais de garder un peu d’espace supplémentaire dans votre compte.

Heureusement, la gamme actuelle de forfaits de Google One permet de choisir facilement une option abordable. Seulement 2 $ par mois vous accordent 100 Go par an, ce qui est probablement suffisant pour la plupart des utilisateurs moyens. Bien sûr, nos lecteurs ont probablement opté pour des niveaux plus élevés, comme 200 Go pour 3 $ par mois, ou même le plan complet de 2 To pour 10 $ par mois. C’est un saut de données étonnamment important entre les plans, bien qu’un nouveau niveau de 500 Go soit bientôt disponible exclusivement pour les clients T-Mobile. Si vous avez encore besoin d’espace supplémentaire, les forfaits 10 To, 20 To et 30 To le fournissent à la pelle, bien que vous deviez déjà être abonné au forfait 2 To pour que ces offres s’affichent.

Bien que Google propose différentes plates-formes de stockage en nuage, One est son service axé sur l’utilisateur, c’est donc celui sur lequel nous allons nous concentrer aujourd’hui (désolé, les responsables informatiques). Payez-vous pour le stockage cloud sur votre appareil Android, et si oui, de combien d’espace disposez-vous ? Ou essayez-vous de gérer au mieux ces 15 Go gratuits ?

