PayFit, nouvelle licorne après la clôture d’un tour de table de 254 millions

01/10/2022 à 13:45 CET

Maria Refojos

La startup qui numérise les processus de ressources humaines PayFit a clôturé un nouveau tour de table de série E avec lequel elle a levé 254 millions d’euros. Avec cette opération, la valorisation de la société française s’élève à 1 820 millions d’euros et elle devient « officiellement une entreprise licorne, valorisée à plus de 1 000 millions d’euros », précise Yoann Artus, Country Manager de PayFit en Espagne.

Le tour de table Série E a été mené par le fonds de private equity General Atlantic, avec la participation des investisseurs historiques Eurazeo, Bpifrance et Accel Ventures.

Comme indiqué dans un communiqué, la pandémie a rendu la mission de l’entreprise « plus importante », visant à simplifier la gestion de la paie et des ressources humaines, Par conséquent, PayFit utilisera cette injection de capital pour étendre les équipements, accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités et augmenter les parts de marché dans les pays européens où il est présent.

Expansion

L’entreprise, fondée en 2015, est présente en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne. L’objectif, selon Artus, est de « consolider notre présence sur ces marchés actuels, où nous avons encore un potentiel de croissance important ».

Dans ce plan, l’Espagne occupe une place « à part », comme l’explique le manager. C’est le premier pays dans lequel PayFit a décidé de s’internationaliser et « le deuxième marché avec le chiffre d’affaires le plus élevé » pour la startup, ce qui est « clair sur le potentiel de croissance « qui existe sur le marché espagnol. En 2021, PayFit Spain a enregistré une augmentation de 170% de son chiffre d’affaires sur un an, supérieure à ce qui était attendu, explique Yoann Artus. Et pour 2022, la croissance qu’ils attendent « est de plus de 200%, c’est-à-dire de multiplier par trois les revenus ».

À l’échelle mondiale, l’entreprise compte plus de 6 000 clients. En Espagne, il y a plus de 500 clients, dont Getir, Dija, Jobandtalent, YEGO, Goodnews coffee, Grupo Flaix ou Flying Tiger, et d’ici 2022 ils espèrent multiplier ce chiffre également par trois. « Nous mettons la satisfaction de nos clients au centre et nous entendons améliorer l’expérience client à la fois avec la plateforme technologique et avec des conseils personnalisés », commente le Country Manager de PayFit en Espagne.

Embauche

Pour mettre en œuvre la stratégie décrite, la startup prévoit d’embaucher jusqu’à 100 nouveaux employés dans tous les départements en Espagne : consultants en ressources humaines, produits, marketing, ventes et main-d’œuvre. Selon le directeur, « beaucoup de ces nouveaux ajouts seront en l’équipe d’experts du travail, qui sera multipliée par deux pour fournir un soutien personnalisé dans toutes les questions de conseil du travail dont les PME espagnoles ont besoin « .

Ensemble, PayFit prévoit de passer de 700 employés actuels à plus de 1 000 au cours des 12 prochains mois. Pour cette expansion de l’équipe, ils ont envisagé l’embauche de cadres supérieurs dans des fonctions commerciales clés qui englobent la technologie, les finances et les opérations, entre autres.

« Parier sur les nouvelles recrues nous permettra, entre autres, de créer un produit encore plus puissant », déclare Artus, qui ajoute que le plan implique continuer à améliorer son offre de logiciel de paie automatisée de base et « continuer à étendre la solution de gestion des ressources humaines ».

Nouveautés

Le développement de nouvelles fonctionnalités très demandées par le marché, comme la signature numérique, les nouveaux modules RH pour connaître le bien-être des salariés et faire des évaluations de performances, une création automatisée encore plus intuitive de la paie ou encore de nouvelles intégrations avec d’autres SaaS de Les RH permettront de répondre aux nouveaux besoins détectés chez leurs clients.

« Nous continuerons à adapter le produit PayFit à encore plus de conventions collectives espagnoles, et nous améliorerons sur la plateforme tout ce qui peut augmenter la satisfaction de nos clients », dit-il.

Ainsi, parmi les jalons fixés pour ses solutions technologiques figurent des améliorations dans les modules d’absences, de vacances, de signature numérique, de signature numérique et de dépenses professionnelles, énumère le gestionnaire. Ils prévoient également de lancer un nouvel espace pour améliorer la relation manager/employé dans le suivi de leur travail et favoriser les intégrations qui seront lancées en 2022.