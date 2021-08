PayPal a créé une équipe en Irlande axée sur le Bitcoin et les crypto-monnaies

La grande chaîne de système de paiement PayPal, a récemment lancé le projet d’incorporation de positions dans son siège social en Irlande en relation avec les crypto-monnaies. Cette action détermine l’ambition et l’intérêt de PayPal pour l’écosystème des actifs numériques en plein développement. Ce qui signifie que PayPal a créé une équipe en Irlande qui se concentrera sur ces domaines.

L’Irish Independent, basé à Dublin, l’un des médias les plus populaires du pays, a rapporté dimanche que PayPal cherchait à pourvoir divers postes liés à la crypto-monnaie dans les domaines de la conformité réglementaire, de la lutte contre le blanchiment d’argent et du développement commercial pour ses clients à Dublin et Dundalk.

Il est important de se rappeler que PayPal a lancé une unité de division dédiée aux crypto-monnaies et à la blockchain plus tôt cette année. Dans le but de poursuivre son incursion dans l’espace crypto, qui a initialement commencé en octobre 2020 lorsqu’il a permis l’achat de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC) pour les utilisateurs résidant dans les États. Uni.

Plus tard, en mars de cette année, la société a élargi son offre. Permettre à ses clients américains de payer des biens et des services en utilisant leurs actifs numériques. Deux mois plus tard, PayPal a déclaré qu’il autoriserait ses utilisateurs à retirer leurs actifs cryptographiques vers des portefeuilles tiers.

Adoption rapide des crypto-monnaies sur PayPal

À cet égard, Dan Schulman, PDG de PayPal, a déclaré en avril que l’activité de crypto-monnaie de son entreprise avait dépassé toutes les attentes au cours de ses six premiers mois d’exploitation. L’acceptation rapide des actifs numériques comme Bitcoin et Ether a coïncidé avec une énorme flambée des prix. Ce qui a porté le marché global des crypto-monnaies à une valorisation de près de 2,6 billions de dollars.

Bien que les prix se soient fortement corrigés entre mai et juillet, les marchés des crypto-monnaies semblent avoir marqué un creux. Et maintenant, ils ont repris leur trajectoire ascendante.

Présentation des crypto-actifs

Le processus de publication des résultats trimestriels de la société a eu lieu la semaine dernière. Schulman a mentionné que le service d’achat et de vente d’actifs numériques sera disponible pour la population du Royaume-Uni dans un avenir proche.

Le PDG dit que des améliorations sont en cours de développement qui permettront d’obtenir un processus de paiement plus rapide et plus polyvalent. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de PayPal tenue la semaine dernière, Schulman a indiqué que le service de trading de crypto-monnaie de la société arriverait au Royaume-Uni dans un avenir très proche. Il a également mentionné que des améliorations sont en cours d’élaboration qui permettront un traitement plus rapide des paiements.

Pendant ce temps, dans tous ses bureaux à Dublin et Dundalk, PayPal a déjà commencé à embaucher des postes liés à la crypto-monnaie. Cela en plus des rôles de contrôles de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent. L’équipe PayPal créée en Irlande jouera également un rôle dans l’unité commerciale blockchain, crypto et monnaie numérique (BCDC) de PayPal, qui soutient les efforts de crypto du géant des paiements.

