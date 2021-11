Pay Pal

PayPal a enregistré une augmentation de 15 % du nombre d’utilisateurs effectuant des transactions pour la première fois avec la crypto au troisième trimestre

AnTy9 novembre 2021

Le géant des paiements s’associe également à Amazon pour permettre aux clients américains de payer avec Venmo, un logiciel de cryptographie convivial, à la caisse.

Lors de l’appel aux résultats pour la période se terminant le 30 septembre 2021, Dan Schulman, président et chef de la direction de PayPal, a déclaré que la société avait enregistré une augmentation de 15% du nombre d’utilisateurs pour la première fois effectuant des transactions avec la crypto.

« Sur des choses comme la cryptographie, les utilisateurs novices, une fois que nous avons créé l’application (le déploiement des nouvelles applications PayPal et Venmo), ont augmenté de 15%. » « Notre semaine la plus forte de tous les temps pour les utilisateurs novices était comme la semaine dernière. Et nous avons eu de bonnes semaines pour la croissance des utilisateurs pour la première fois à ce sujet. Mais il est clair que la nouvelle application stimule à la fois la découverte et la conversion du côté crypto. »

Le géant des paiements, qui a permis à ses utilisateurs d’acheter, de détenir et de vendre des cryptos l’année dernière, a enregistré une croissance de 13% de ses revenus pour le troisième trimestre.

Le volume total des paiements de PayPal a augmenté de 26 % pour atteindre 310 milliards de dollars au troisième trimestre. En ajoutant 13,3 millions de nouveaux comptes actifs nets, le total de la société s’élève à 416 millions, a-t-il indiqué dans un communiqué.

La société a prévu une augmentation d’environ 18% de son chiffre d’affaires pour l’année, ce qui équivaut à un chiffre d’affaires annuel de près de 30 milliards de dollars, soit moins que les estimations des analystes qui ont fait chuter le cours de ses actions.

« La confiance des consommateurs est affaiblie par l’absence de paiements de relance. » « Et avec la réouverture de l’économie, davantage de personnes pourraient être susceptibles de faire leurs achats de vacances en magasin. »

Parlant de son rythme d’innovation, la société a noté le lancement de la crypto en gros au Royaume-Uni et le cashback en crypto avec la carte de crédit Venmo.

L’application Venmo de PayPal, qui a commencé à prendre en charge la crypto-monnaie en avril de cette année, a signalé une augmentation de 36% de son volume de paiements à 60 milliards de dollars au troisième trimestre. La société a déclaré qu’elle s’associe au géant du commerce électronique Amazon pour permettre aux clients américains de payer avec leurs comptes Venmo, à partir de l’année prochaine.

« C’est évidemment un moment très important dans nos efforts de monétisation Venmo. »

