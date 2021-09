PayPal achève le premier déploiement international de son offre de cryptographie permettant aux utilisateurs d’acheter, de conserver et de vendre des pièces

PayPal a déclaré sur son site Web que les ventes de crypto-monnaie peuvent être imposables et que les gains ou les pertes des ventes de crypto-monnaie peuvent être soumis à un impôt sur les plus-values ​​ou à un impôt sur le revenu.

Quelques semaines après que PayPal a annoncé la première expansion internationale de son offre de crypto-monnaie en dehors des États-Unis vers le Royaume-Uni pour que ses clients achètent, détiennent et vendent des devises numériques, la société a maintenant terminé le lancement pour tous les titulaires de compte PayPal éligibles. Les clients pourront choisir parmi quatre pièces – Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash via leur compte PayPal et afficher les prix crypto en temps réel, trouver des réponses aux questions fréquemment posées et se renseigner sur les opportunités et les risques liés à la crypto. “Avec une marque de confiance comme PayPal qui fait maintenant une entrée, un accès, des connaissances et l’exploration de la crypto-monnaie a le potentiel de devenir courant au Royaume-Uni”, a déclaré PayPal.

«La pandémie a accéléré le changement numérique et l’innovation dans tous les aspects de notre vie, y compris la numérisation de l’argent et une plus grande adoption par les consommateurs des services financiers numériques… Nous nous engageons à continuer de travailler en étroite collaboration avec les régulateurs au Royaume-Uni et dans le monde notre soutien et contribuer de manière significative à façonner le rôle que les monnaies numériques joueront dans l’avenir de la finance et du commerce mondiaux », a déclaré Jose Fernandez da Ponte, vice-président et directeur général, Blockchain, Crypto and Digital Currencies, PayPal dans un communiqué. Les utilisateurs pourront acheter aussi peu que 1 £ de crypto-monnaie via PayPal.

Lisez aussi: Les régulateurs «tueront» le bitcoin s’il réussit vraiment, déclare le fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde

PayPal a déclaré sur son site Web que les ventes de crypto-monnaie peuvent être imposables et que les gains ou les pertes des ventes de crypto-monnaie peuvent être soumis à un impôt sur les plus-values ​​ou à un impôt sur le revenu. Le service de crypto-monnaie de la société ne sera pas réglementé par la UK Financial Conduct Authority ou la Commission de Surveillance Du Secteur Financier du Luxembourg. “Par conséquent, si quelque chose ne va pas avec la crypto-monnaie, vous ne pourrez pas utiliser le UK Financial Ombudsman Service, le Centre européen des consommateurs ou bénéficier de la protection d’un régime d’indemnisation des services financiers britannique ou luxembourgeois”, a ajouté la société.

Le cofondateur de PayPal et l’un des principaux investisseurs en capital-risque de la Silicon Valley, Peter Thiel, avait averti plus tôt cette année que Bitcoin pourrait servir d'”arme financière chinoise” qui pourrait constituer une menace pour les États-Unis. Lors d’un séminaire virtuel organisé par l’organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, la Fondation Richard Nixon, Thiel a déclaré : « Même si je suis une personne maximaliste pro-crypto et pro-Bitcoin, je me demande si, à ce stade, Bitcoin devrait également être pensé. en partie comme une arme financière chinoise contre les États-Unis où elle menace la monnaie fiduciaire, mais elle menace surtout le dollar américain et la Chine veut faire des choses pour l’affaiblir.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.