PayPal apporte un parcours client amélioré à LovelySkin.com – WWD

Au cours d’une année au cours de laquelle le commerce électronique s’est accéléré à tous les niveaux, LovelySkin est entrée dans la dernière année avec près de deux décennies d’expérience derrière elle.

Joel Schlessinger, MD, FAAD, président, LovelySkin.com, et rédacteur en chef, chirurgie esthétique, Practical Dermatology Magazine, a déclaré que c’était Amazon qui avait suscité son intérêt précoce pour la vente de soins de la peau en ligne, voyant le succès de la vente de livres. Pourtant, sans véritable piste à suivre, Schlessinger a déclaré au public de Beauty Inc que l’expérience comprenait beaucoup d’expérimentation, ne sachant pas à l’époque si le commerce électronique était nécessairement l’endroit idéal pour vendre des soins de la peau. En 2021, cependant, il est difficile d’imaginer un monde sans e-commerce pour l’industrie de la beauté.

Pourtant, même avec un espace numérique établi, Schlessinger a déclaré: «Je ne peux même pas commencer à vous dire à quel point nous avons dû pivoter, mais je dirai que lorsque j’ai supposé que la pandémie allait être quelque chose, et comme dermatologue en exercice, j’étais un peu plus proche des défis et j’ai vu l’écriture manuscrite sur le mur début mars 2020. »

À cette époque, le premier mouvement de LovelySkin était de passer de la commande de deux ou trois mois d’inventaire à sept ou huit mois d’inventaire, reconnaissant le potentiel de graves pénuries de certains produits. Cette décision s’est avérée extrêmement utile, a-t-il déclaré, lorsque la société a commencé à expédier le double pour quadrupler ses commandes standard au cours d’une journée moyenne en avril.

« J’ai abordé le commerce électronique en tant que médecin, pas en tant qu’homme d’affaires, car je n’ai jamais suivi un seul cours de commerce de ma vie », a déclaré Schlessinger. «Je devais comprendre comment j’avais l’impression que c’était le plus sûr, et aussi le plus efficace. En médecine, il n’y a aucune tolérance pour les erreurs et nous avons fait avec la médecine ce que nous avons fait avec notre e-commerce.

Certaines des façons dont l’entreprise a maintenu la sécurité étaient une adaptation précoce des masques et des gants et la prise de précautions de distanciation sociale lors de l’emballage des commandes. De plus, Schlessinger a déclaré qu’en tant qu’entreprise, il «voulait s’assurer que nos clients sentaient que leurs commandes leur arrivaient en toute sécurité, nous nous sommes donc assurés de fournir également des informations à nos clients, c’était COVID-19 utile et c’était en fait quelque chose qui a vraiment résonné avec notre clientèle. Ils adorent le fait que nous ayons eu l’opportunité de partager certaines de ces informations médicales. »

Dans l’intérêt de mieux servir les consommateurs, LovelySkin a également mis en œuvre les options de paiement échelonné de PayPal pour offrir aux consommateurs des moyens de paiement plus flexibles.

« Nous craignions de ne pas être en mesure de répondre à leurs besoins, c’est donc à ce moment-là que la discussion sur les services de PayPal et son système de paiement en quatre a eu lieu, car nous craignions que les gens n’aient pas les fonds pour payer correctement. leurs pour leurs biens », a déclaré Schlessinger. “C’était une façon pour nous d’aider nos clients et qui souffraient franchement pendant la pandémie.”

Depuis que les services Pay-in-Four ont été mis en œuvre sur LovelySkin.com en octobre 2020, Carol Hargrave, directrice principale du marketing des produits commerciaux et du marketing des produits chez PayPal, a noté que l’entreprise avait connu du succès à la fois avec une augmentation du trafic et des commandes.

Selon Schlessinger, les services de PayPal permettent à LovelySkin.com d’étendre la sécurité qu’il a vu les consommateurs attendre des transactions. “Ils veulent la sécurité et c’est là que PayPal s’intègre”, a-t-il déclaré. « Ils veulent avoir l’assurance qu’une commande est exécutée sans risque pour eux, et c’est pourquoi ils apprécient le service.