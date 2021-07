Paypal augmente la limite d’achat de crypto-monnaie

in

16/07/2021 à 19:21 CEST

L’un des moyens qui les sociétés de financement technologique se sont différenciées des banques traditionnelles en adoptant l’utilisation de nouvelles crypto-monnaies utilisant la blockchain. Pour certains des plus grands noms de l’industrie, l’expansion a été un succès.

Suivant les traces de l’application Cash de Square, la société a commencé à permettre aux membres américains d’acheter, de détenir et de vendre des Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Bitcoin Cash Back en novembre. Il a poursuivi cette enquête avec pour mission de payer avec des crypto-monnaies en mars et a ensuite transféré le trading de crypto-monnaies à sa filiale Venmo.

Maintenant, dans le cadre de sa poussée continue vers les monnaies numériques, PayPal augmente le nombre de monnaies numériques à 100 000 $. Pour le moment, ce n’est pas disponible en Europe, même si cela pourrait être bientôt.

Il y a déjà cinq fois que l’entreprise change de position sur la limite des crypto-monnaies. PayPal dit qu’il ajoute également à ses guides intégrés à l’application et à son matériel pédagogique sur les crypto-monnaies pour aider à dissiper les mythes sur les monnaies virtuelles.