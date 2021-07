PayPal augmente la limite d’achat hebdomadaire de crypto à 0k avec la limite annuelle supprimée au total

Pay Pal

PayPal augmente la limite d’achat hebdomadaire de crypto à 100 000 $ avec la limite annuelle supprimée au total

Le géant des paiements PayPal a discrètement augmenté la limite hebdomadaire d’achat de Bitcoin de 5x à 100 000 $.

PayPal a annoncé ce changement cette semaine, notant que depuis qu’ils ont permis à leurs utilisateurs d’acheter, de conserver, de vendre et de payer avec la crypto-monnaie en octobre, ils se sont activement engagés avec ses clients pour mieux comprendre leurs besoins.

Ils visent à aider leurs clients à en savoir plus sur la cryptographie ; PayPal a continuellement mis à jour ses guides et supports pédagogiques sur les actifs cryptographiques. Ils ont également aidé à démystifier certaines idées fausses sur la cryptographie en fournissant des réponses aux questions fréquemment posées.

Dans le cadre de ces efforts, PayPal a désormais augmenté les limites d’achat de crypto-monnaie pour ses clients éligibles aux États-Unis à 100 000 $ par semaine sans limite d’achat annuelle.

Auparavant, la limite hebdomadaire était de 20 000 $ et 50 000 $ était la limite d’achat annuelle.

“Ces changements permettront à nos clients d’avoir plus de choix et de flexibilité dans l’achat de crypto-monnaie sur notre plate-forme”, a déclaré Jose Fernandez da Ponte, vice-président et directeur général, Blockchain, Crypto et Digital Currencies.

Le trading de crypto sur PayPal enregistre actuellement environ 18 millions de dollars, contre 4,8 millions de dollars le 11 juillet.

Malgré une légère augmentation, ces chiffres ont été observés pour la dernière fois en novembre, lorsque PayPal a commencé à déployer la fonctionnalité pour prendre en charge les crypto-monnaies.

Le volume est loin du pic du 19 mai de près de 305 millions de dollars et avant ces 240 millions de dollars début janvier, selon ItBit, l’échange d’actifs numériques qui fournit des liquidités à PayPal. ItBit appartient à l’institution financière basée à New York Paxos, qui est le courtier de PayPal.

