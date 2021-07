PayPal augmente la limite d’achat hebdomadaire de crypto-monnaies | Invezz

in

Le géant des services financiers PayPal a étendu la limite de la quantité de crypto que ses utilisateurs peuvent acheter en une semaine. Le vice-président et directeur général de la société Blockchain, Crypto and Digital Assets, Jose Fernandez da Ponte, a partagé cette nouvelle via un communiqué de presse le 15 juillet. PayPal aurait prolongé cinq fois la limite d’achat hebdomadaire de crypto à 100 000 $ (72 420 £). En plus de cela, la société de services financiers a augmenté la limite annuelle.

Según el comunicado de prensa, estos cambios solo se aplican a los titulares de cuentas elegibles en los EE.UU. al explicar la motivación detrás de aumentar los límites de compra de criptomonedas, PayPal dijo que ha estado manteniendo conversaciones con sus clientes para comprender mejor ses besoins. En tant que tel, l’augmentation des achats limite votre part de votre objectif plus large de fournir une plate-forme efficace, fiable et sécurisée qui facilite l’achat, la conservation, la vente et le paiement en toute transparence avec la cryptographie.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

PayPal a en outre révélé qu’il mettait régulièrement à jour ses guides intégrés à l’application et son matériel pédagogique pour aider ses utilisateurs à se renseigner sur les crypto-monnaies. En offrant des informations sur la cryptographie, la société cherche à faire la lumière sur les idées fausses que les clients pourraient avoir sur la classe d’actifs en croissance rapide.

Accroître les efforts pour améliorer les fonctions cryptographiques

Cette nouvelle intervient après que PayPal s’est plongé dans les crypto-monnaies en octobre de l’année dernière en permettant à certains clients américains éligibles d’utiliser les crypto-monnaies pour le commerce et le paiement. Alors que la déclaration initiale de la société mentionnait qu’elle établirait un achat crypto hebdomadaire de 10 000 $ (7 242 £), la fonction crypto a été mise en service avec le double du montant indiqué.

Depuis lors, PayPal s’est efforcé d’étendre ses fonctions de cryptographie, efforts qui ont permis à la société de donner à tous les utilisateurs éligibles aux États-Unis l’accès à la plate-forme. En avril, la société s’est associée à Coinbase, le principal échange de crypto-monnaie, pour rationaliser les achats d’actifs numériques.

En dehors de cela, Venmo, propriété de PayPal, a mis en œuvre des services de cryptographie, permettant à sa base d’utilisateurs de plus de 70 millions d’acheter, de détenir et de vendre directement des crypto-monnaies. Au lancement, la plateforme proposait des échanges avec Bitcoin (BTC/USD), Litecoin (LTC/USD), Ethereum (ETH/USD) et Bitcoin Cash (BCH/USD).

Profitant de l’utilisation croissante de la cryptographie et de la conviction que les actifs numériques sont la monnaie de l’avenir, le PDG de PayPal, Dan Schulman, a déclaré qu’il pensait que PayPal atteindrait un volume de transactions de 200 millions de dollars (144,83 millions de livres) dans quelques mois. . Expliquant pourquoi il pense que l’activité crypto de PayPal atteindra une étape aussi importante quelques mois après son lancement, Schulman a noté que la société compte plus de 375 millions d’utilisateurs et 30 millions de commerçants dans le monde.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent