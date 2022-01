PayPal confirme qu’il étudie la possibilité de lancer sa propre crypto-monnaie : « PayPal Coin »

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

L’information a été retrouvée dans le code de son application pour appareils mobiles iOS, où le logo de la crypto-monnaie en question a même été retrouvé. PayPal a confirmé ces plans dans une interview avec Bloomberg.

La société d’exploitation de l’un des systèmes de paiement numérique les plus utilisés au monde, PayPal, a apparemment parmi ses plans la possibilité de lancer sa propre crypto-monnaie, qui serait connue sous le nom de « PayPal Coin » et serait adossée à des dollars américains.

Malgré cela a été spéculé dans le passé, la preuve que ces plans sont en cours était dans le code de son application pour les appareils mobiles avec le système d’exploitation iOS, où certains programmeurs ont trouvé des données associées à cette nouvelle crypto-monnaie , y compris même le nom qu’il aurait et le logo correspondant.

PayPal a confirmé les plans

Compte tenu de toutes ces preuves, l’équipe PayPal a confirmé ces plans dans une interview menée par le média Bloomberg.

À cet égard, le vice-président senior du domaine des crypto-monnaies et des monnaies numériques de PayPal, José Fernández da Ponte, a commenté dans un communiqué :

« Nous explorons une monnaie stable ; si nous cherchons à aller de l’avant, et quand nous le ferons, nous travaillerons bien sûr en étroite collaboration avec les régulateurs concernés. »

En ce qui concerne le logo et d’autres données, un porte-parole de l’entreprise a indiqué que toutes ces informations hébergées dans l’application iOS provenaient d’un hackathon interne mené par PayPal, où certains concepts et idées étaient testés et pourraient bien être développés davantage à l’avenir. Ainsi, même si les plans sont confirmés, il est possible que le produit final diffère de ce que vous avez trouvé dans le code de l’application.

Gardez à l’esprit que PayPal prend actuellement en charge les devises telles que Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et Litecoin. Cependant, ceux-ci ne peuvent être utilisés que dans l’application, bien que les administrateurs aient indiqué qu’à l’avenir, il serait envisagé que ces fonds puissent circuler librement et ne pas y être piégés.

