PayPal confirme travailler sur son propre « stablecoin »

01/08/2022 à 22:39 CET

PayPal s’est étendu son activité de crypto-monnaie depuis qu’elle a ouvert le trading de crypto-monnaie à tous les utilisateurs en 2020. Il a permis aux clients américains de payer avec des crypto-monnaies et a augmenté sa limite d’achat de crypto-monnaie au cours de la dernière année. À l’avenir, il pourrait également offrir sa propre monnaie stable. Jose Fernandez da Ponte, vice-président principal de PayPal pour les crypto-monnaies et les devises numériques, a confirmé à Engadget que le fournisseur de paiement en ligne est « explorer une monnaie stable ».

D’après ce qu’il a découvert, La devise PayPal sera adossée au dollar américain. Il peut également comporter le logo PayPal avec deux barres horizontales, bien que cela puisse changer avec le tirage au sort, s’il voit le jour. Un porte-parole a déclaré à la publication que les données découvertes par Moser dans l’application étaient les vestiges d’un hackathon interne de la division blockchain, crypto et monnaie numérique de l’entreprise.

Les Stablecoins sont des crypto-monnaies adossées à des monnaies fiduciaires et sont généralement plus stables et sécurisées que leurs homologues décentralisées.