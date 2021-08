PayPal crée une nouvelle équipe de support crypto ⋆ Crypto new media

Le géant des paiements en ligne PayPal crée une nouvelle équipe de support crypto, embauche pour de nouveaux postes liés à la crypto-monnaie.

Selon les rapports, PayPal continue de s’ouvrir aux monnaies numériques et recherche maintenant du personnel pour remplir des rôles autour des contrôles de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent.

Plus précisément, les rôles comprennent L’unité commerciale blockchain, crypto et monnaie numérique (BCDC) de PayPal, qui soutient les efforts du géant des paiements en matière de crypto-monnaie. De plus, la nouvelle crypto-équipe sera active dans son Bureaux de Dublin et Dundalk.

Cette expansion des ressources humaines viserait à aider PayPal à étendre ses offres commerciales axées sur la cryptographie afin d’encourager l’adoption rapide et plus facile de Bitcoin et d’Ethereum.

Déjà le mois dernier, le fournisseur de paiement en ligne avait augmenté la limite d’achat maximale pour le bitcoin à 100 000 $ par semaine et a supprimé la limite annuelle de 50 000 $. C’est une multiplication par cinq de la limite d’achat hebdomadaire de BTC, qui a été fixée à 20 000 $.

PayPal et l’équipe crypto : paiements en ligne et crypto-monnaies

La nouvelle équipe crypto en cours de construction travaillera actuellement pour soutenir l’entreprise pour les quatre devises prises en charge par le géant des paiements en ligne : Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH).

La semaine dernière, l’équipe PayPal avait déclaré que le lancement de la plateforme nouveau portefeuille crypto application est en préparation. En substance, les utilisateurs pourraient commencer à utiliser l’application crypto dédiée d’ici la fin de 2021.

Une porte ouverte uniquement au monde des États-Unis pour le moment qui servira à fournir un accès direct aux fonds de dépôt, aux méthodes d’épargne à haut rendement, à la messagerie et à d’autres moyens d’utiliser la crypto.

Les stratégies du géant des paiements en ligne indiquent qu’il ne peut plus sous-estimer le secteur mené par le bitcoin. Surtout après cela, en juin, la plate-forme a établi un nouveau record historique de volume quotidien de transactions en BTC.

En gros, en une seule journée, plus de 300 millions de dollars de bitcoins ont été échangés sur PayPal. C’est un chiffre qui n’avait été atteint que le mois précédent, mais pas encore dépassé.

Tout au long de tout cela, le prix de la reine de la crypto semble s’être maintenu à 40 000 $ au cours du week-end, revenant aussi haut que 42 500 $.