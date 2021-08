Pay Pal

PayPal déploie le trading crypto au Royaume-Uni cette semaine pour BTC, ETH, LTC et BCH

PayPal a « définitivement » « l’ambition de continuer à étendre » sa gamme de services de cryptographie sur les autres marchés et au-delà des États-Unis et du Royaume-Uni, où il s’attend à ce que le nouveau déploiement se déroule bien.

Après les États-Unis, PayPal permet désormais à ses utilisateurs au Royaume-Uni d’acheter, de détenir et de vendre des crypto-monnaies via sa plate-forme pour aussi peu que 1 £.

Pour commencer, seules quatre crypto-monnaies seront proposées, à savoir. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH).

Le nouveau service commencera à être déployé cette semaine, la première expansion internationale des services de cryptographie de PayPal en dehors des États-Unis, et serait disponible pour tous les clients éligibles dans les prochaines semaines.

Aux États-Unis, les utilisateurs peuvent également payer les commerçants du réseau via la cryptographie, une fonctionnalité dont la sortie n’a pas encore été confirmée au Royaume-Uni.

“Cela fonctionne très bien aux États-Unis”, a déclaré à CNBC Jose Fernandez da Ponte, directeur général de PayPal pour la blockchain, la cryptographie et les devises numériques. “Nous nous attendons à ce que ça marche bien au Royaume-Uni”

Le géant des paiements ajoutera un nouvel onglet crypto à sa plate-forme pour afficher les prix en temps réel et proposer du contenu éducatif.

La société californienne compte plus de 400 millions de comptes actifs dans le monde et est l’une des plus grandes sociétés financières grand public à offrir à ses clients un accès aux cryptos.

Ce nouveau service devrait aider à introduire davantage de personnes au Royaume-Uni pour explorer les crypto-monnaies, a déclaré da Ponte dans un communiqué.

« La pandémie a accéléré le changement numérique et l’innovation dans tous les aspects de notre vie, y compris la numérisation de l’argent et une plus grande adoption par les consommateurs des services financiers numériques. »

PayPal a en outre déclaré qu’il s’engageait à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs du Royaume-Uni et du monde entier pour “contribuer de manière significative à façonner le rôle que les monnaies numériques joueront dans l’avenir de la finance et du commerce mondiaux”.

Selon le vice-président, il est logique que les régulateurs accordent plus d’attention à l’espace alors que l’industrie de la cryptographie suscite un intérêt et un volume accrus des consommateurs, mais PayPal a ajouté qu’il a établi des « relations réglementaires solides ».

Cependant, ce n’est que le début, car PayPal a « définitivement » l’ambition de continuer à élargir la gamme de produits aux États-Unis, au Royaume-Uni et sur d’autres marchés », a déclaré da Ponte. « Nous sommes très déterminés à commencer par la fonctionnalité initiale, puis nous verrons où le marché va nous mener. »

