in

Le géant des paiements Paypal a présenté ses plans pour étendre les services de crypto-monnaie, notamment via une nouvelle “super application” de portefeuille, une intégration bancaire ouverte, une expansion au Royaume-Uni et des transferts de portefeuille tiers. “Nous continuons d’être très satisfaits de l’élan que nous constatons sur la cryptographie et nous y ajoutons évidemment des fonctionnalités incrémentielles”, a déclaré le PDG de Paypal.

Paypal révèle les plans de cryptographie, les détails de la «super application»

Le PDG de Paypal, Dan Schulman, a parlé des projets de cryptographie de son entreprise et des progrès de la prochaine “super application” lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre du géant des paiements mercredi.

« Je suis ravi d’annoncer que la version initiale de notre nouvelle super application de portefeuille grand public est terminée et que nous commençons maintenant à progresser lentement », a commencé Schulman, en précisant :

Les nouvelles fonctionnalités comprendront des économies à haut rendement, un accès anticipé aux fonds de dépôt direct, une nouvelle fonctionnalité de paiement de factures améliorée, des capacités de messagerie en dehors du P2P pour permettre les communications avec la famille et les amis, ainsi que des capacités de cryptographie supplémentaires et des offres et offres personnalisées.

« Chaque portefeuille sera piloté de manière unique par nos capacités avancées d’IA et d’apprentissage automatique afin d’améliorer les expériences et les opportunités de chaque client », a-t-il ajouté.

“Au cours des prochains mois, nous prévoyons d’être pleinement déployés aux États-Unis avec une multitude de produits et services de paiement, de services financiers aux consommateurs de base et d’outils de commerce et d’achat lancés chaque trimestre”, a poursuivi le PDG.

Au cours de la partie questions-réponses de l’appel, Ramsey El-Assal, analyste chez Barclays Investment Bank, a posé des questions sur le point de vue mis à jour du PDG sur la crypto et la blockchain et sur la manière dont Paypal prévoyait de s’engager avec l’écosystème du point de vue des produits de consommation.

Schulman a répondu: “Nous continuons d’être vraiment satisfaits de l’élan que nous constatons sur la cryptographie et nous y ajoutons évidemment des fonctionnalités incrémentielles.” L’exécutif a également mentionné que Paypal a récemment augmenté la limite d’achat hebdomadaire de crypto à 100 000 $ et a complètement supprimé la limite annuelle.

Par ailleurs, le PDG a noté :

Nous sommes en plein milieu d’une intégration bancaire ouverte, ce qui augmentera la capacité de s’intégrer pleinement dans ACH et d’effectuer des paiements plus rapides. Espérons que nous allons lancer, peut-être même le mois prochain au Royaume-Uni, ouvrir le commerce là-bas. Nous travaillons actuellement sur les transferts vers des portefeuilles tiers et nous voulons vraiment nous assurer que nous créons un processus très transparent pour les impôts et les déclarations fiscales.

“Et donc, nous examinons vraiment comment intégrer cela à la fois dans le trading et l’achat avec crypto sur notre plate-forme”, a détaillé le PDG, ajoutant: “Nous constatons également une forte adoption et trading de crypto sur Venmo. “

Que pensez-vous des forfaits crypto de Paypal ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Avertissement: Cet article est à titre informatif seulement. Il ne s’agit pas d’une offre directe ou d’une sollicitation d’offre d’achat ou de vente, ni d’une recommandation ou d’une approbation de produits, services ou entreprises. Bitcoin.com ne fournit pas de conseils d’investissement, fiscaux, juridiques ou comptables. Ni la société ni l’auteur ne sont responsables, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, bien ou service mentionné dans cet article.