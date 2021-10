PayPal enregistre le plus gros volume de bitcoins pour la première fois depuis des mois ZyCrypto

Publicité





PayPal a enregistré son plus gros volume BTC depuis mai à la suite de l’établissement d’un nouveau record historique. Les informations sont rares, que la raison du pic soit ou non le résultat d’une accumulation ou du fait que les commerçants de détail prennent des bénéfices. PayPal a dévoilé le service qui permettait aux clients d’acheter, de détenir et de vendre des Bitcoins avec leurs comptes.

Le géant des paiements PayPal a connu l’activité Bitcoin la plus importante sur la plate-forme ces derniers mois. Il semble que la décision d’adopter les crypto-monnaies ait eu des effets d’entraînement positifs pour son adoption plus large.

145 millions de dollars d’activité

Alors que Bitcoin atteignait un nouveau record absolu déclenché par l’approbation par la SEC des ETF Bitcoin, PayPal enregistrait également son propre jalon BTC. La plate-forme de paiement a vu les volumes de négociation de l’actif de 145,60 millions de dollars, le plus élevé depuis le 19 mai. Pendant ce temps, la plate-forme a enregistré un volume allant jusqu’à 304 millions de dollars, soit le double de la métrique récente.

Les analystes ne savent pas si la hausse du volume est due ou non aux investisseurs qui vendent le haut ou aux commerçants de détail qui achètent pour surfer sur les vagues. Sur Internet, les recherches du mot Bitcoin ont également connu le même type de pic.

La décision de PayPal d’incorporer des crypto-monnaies a été accueillie avec l’adulation de plusieurs quarts. Les millions de clients de la plate-forme ont désormais la possibilité d’acheter, de détenir et de vendre des crypto-monnaies sélectionnées, y compris Bitcoin à partir de la plate-forme et ouvre la voie aux autres géants du paiement pour suivre le même chemin qui peut pousser Bitcoin vers de nouveaux sommets.

« La pression d’achat accrue des utilisateurs de PayPal et son impact correspondant sur le prix du Bitcoin pourraient provoquer une augmentation notable ce quatrième trimestre et à la fin de l’année », a déclaré Alexander Vasiliev, co-fondateur de Mercuryo. « Avec l’ATH à 67 000 $, nous pourrions voir un prix dans le pire des cas atteindre 80 000 $ d’ici la fin de l’année et un meilleur scénario de 100 000 $. »

L’amour de PayPal pour les crypto-monnaies

Outre l’intégration des crypto-monnaies sur la plate-forme, PayPal fournit désormais du matériel pédagogique à ses utilisateurs sur l’application pour favoriser une meilleure compréhension. Le vice-président de la plate-forme a noté que « ces changements permettront à nos clients d’avoir plus de choix et de flexibilité dans l’achat de crypto-monnaie sur notre plate-forme ».

Dans le cadre de l’expansion de la crypto-monnaie, la société a acquis Curv, une entreprise de sécurité des actifs numériques. Le vice-président de la société, Fernandez da Ponte, a noté dans un communiqué que « l’acquisition de Curv fait partie de nos efforts pour investir dans le talent et la technologie pour réaliser notre vision d’un système financier plus inclusif ».

Le co-fondateur de Paypal, Peter Thiel, a déclaré qu’il avait l’impression d’avoir « sous-investi » dans Bitcoin. Les réactions positives des clients sur les offres de crypto-monnaie peuvent signifier des incursions encore plus profondes dans le domaine de PayPal.