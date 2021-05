PayPal envisage peut-être de lancer son propre stablecoin

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

PayPal Holdings Inc. examine la possibilité de lancer son propre stablecoin. Quatre sources proches des conversations indiquent que PayPal a eu des discussions avec plusieurs développeurs de stablecoins à ce sujet.

La société de blockchain Ava Labs est l’un des développeurs de stablecoins qui a eu des conversations avec PayPal à ce sujet. Cependant, on ne sait pas avec quels autres développeurs de protocoles le géant des paiements a demandé à s’associer pour le développement du stablecoin.

«En tant qu’entreprise mondiale travaillant avec des régulateurs et des partenaires industriels du monde entier pour façonner la prochaine génération de systèmes financiers, la société a de fréquentes conversations sur les technologies qui permettent d’atteindre ces objectifs. Cependant, les rumeurs et les spéculations ne sont pas prévisibles. . »a déclaré un porte-parole anonyme de PayPal.

La source indique que PayPal préfère travailler avec un développeur tiers, plutôt que de développer un stablecoin en interne, car cela mettrait un produit sur le marché plus rapidement.

“Il semble qu’ils soient plus susceptibles de faire quelque chose avec un partenaire stable existant plutôt que de construire quelque chose eux-mêmes, car je pense que cela permettrait de commercialiser plus rapidement quelque chose, et je pense que c’est leur principale préoccupation”, a ajouté le responsable de PayPal.

Des rumeurs se sont répandues sur le plan ambitieux de PayPal pour développer un stablecoin. Une source a identifié le mouvement comme le secret le plus connu de l’industrie de la crypto-monnaie.

Les Stablecoins sont une nouvelle classe de crypto-monnaies qui tentent d’assurer la stabilité des prix et sont adossées à des actifs de réserve tels que le dollar américain. Aujourd’hui, plus de 80 milliards de dollars de pièces stables circulent sur le marché.

Favoriser l’adoption de la crypto grand public

Le dernier développement concernant le développement de stablecoins fait suite aux récentes initiatives de PayPal pour s’impliquer davantage dans l’espace cryptographique, aux côtés des récentes acquisitions et partenariats.

Le mois dernier, PayPal a commencé à permettre aux consommateurs américains d’utiliser ses crypto-monnaies pour payer 29 millions de ses marchands en ligne à travers le monde. Cette décision a considérablement stimulé l’utilisation des actifs cryptographiques dans le commerce quotidien.

Actuellement, PayPal prend en charge quatre crypto-monnaies, dont Bitcoin, Ether, Litecoin et Bitcoin Cash. Les clients qui ont de tels actifs numériques dans les portefeuilles numériques PayPal peuvent désormais convertir leurs avoirs en monnaie fiduciaire à la caisse pour effectuer des achats de biens et de services proposés par des marchands mondiaux.

Le mois dernier, PayPal s’est associé à Coinbase pour permettre aux consommateurs d’acheter des crypto-monnaies à l’aide de comptes bancaires et de cartes de débit liés à PayPal.

En mars de cette année, PayPal a acquis la société de stockage de sécurité de crypto-monnaie Curv pour développer et accélérer ses initiatives de prise en charge des actifs numériques et des crypto-monnaies.

En novembre de l’année dernière, PayPal a commencé à permettre aux utilisateurs américains de posséder, vendre et acheter des crypto-monnaies directement à partir de leurs comptes.

Ces offres ont fait de PayPal l’une des plus grandes sociétés financières à ouvrir son réseau aux actifs cryptographiques et ont contribué à une remontée des prix des devises numériques.

Source de l’image: Shutterstock