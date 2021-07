PayPal et ADL s’associent pour arrêter les groupes “extrémistes” ⋆ 10z viral

in

par Shane Trejo, Big League Politics:

PayPal Holdings Inc. et l’Anti-Defamation League ont annoncé lundi un partenariat visant à “combattre l’extrémisme et la haine” dans le système financier.

L’initiative coupera les réseaux financiers pour ceux qui « soutiennent les mouvements extrémistes et haineux ».

« Nous tous, y compris dans le secteur privé, avons un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre la propagation de l’extrémisme et de la haine », a déclaré Jonathan Greenblatt, PDG de l’Anti-Defamation League.

Greenblatt a poursuivi son discours troublant, expliquant que détruire ses capacités financières aidera à enseigner aux masses les problèmes sociaux qu’il souhaite.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

« Avec cette nouvelle initiative, nous établissons une nouvelle norme pour les entreprises afin qu’elles apportent leur expertise aux problèmes sociaux critiques », a-t-il ajouté. “Nous avons une occasion unique de mieux comprendre comment la haine se propage et de développer des informations clés qui éclaireront les efforts du secteur financier, des forces de l’ordre et de nos communautés pour atténuer les menaces extrémistes.”

Greenblatt n’a défini exactement ce qu’est une « haine » ou une « menace extrémiste » dans aucune de ses déclarations.

Fox News a contacté PayPal et ADL pour demander comment une personne, une entreprise ou un groupe est déterminé à soutenir les mouvements extrémistes et haineux et n’a reçu aucune réponse.

Cela vient admettre une large répression contre les voix presque exclusivement conservatrices à travers le pays, l’ancien président Donald Trump ayant été entièrement retiré de Facebook, Twitter et Instagram. De nombreuses voix conservatrices sur les réseaux sociaux ont subi un sort similaire.

PayPal et une autre société de paiement appelée stripe ont précédemment interdit à la campagne de l’ancien président Donald Trump de traiter les transactions sur leurs plateformes.

Big League Politics a fait état de la censure et des abus des grandes technologies dans le passé à la fois du gouvernement et du secteur privé, le régime Biden proclamant fièrement son travail de censure et de traque de ceux qui sont en désaccord en diffusant leur version de la « désinformation ».

Lire la suite @ BigLeaguePolitics.com