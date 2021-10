PayPal et IIFT pour aider les exportateurs MPME à exploiter les opportunités commerciales transfrontalières avec une formation et un soutien

Le lancement intervient quelques jours après que le ministère du Commerce a approuvé une injection de capital de Rs 4 400 crore dans l’ECGC appartenant à l’État au cours de la période FY22-FY26 parmi les mesures visant à stimuler les exportations. (Déposer)

Commerce, importations, exportations pour les MPME : La société de paiement numérique PayPal et l’Institut indien du commerce extérieur (IIFT) ont signé mercredi un protocole d’accord pour lancer le Forum indien de facilitation du commerce numérique (IDTFF). Le forum aiderait les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à tirer parti des opportunités commerciales transfrontalières avec le soutien et les conseils d’experts nécessaires. Cela faciliterait l’éducation, la formation et l’orientation des MPME exportatrices en matière de marketing, de mise à l’échelle et de numérisation de leurs entreprises ainsi que d’amélioration des exportations. IDTFF examinera en particulier les défis liés aux exportations auxquels sont confrontés les petits exportateurs et partagera des idées de solutions possibles. Le partenariat accueillera également des webinaires virtuels avec des experts de l’industrie, des commerçants et des décideurs politiques sur les défis existants et les discussions politiques.

« C’est le moment opportun pour les MPME de tirer parti du commerce électronique transfrontalier pour accroître les exportations soutenues par un cadre de politique d’exportation favorable », a déclaré Nath Parameshwaran, directeur principal des affaires d’entreprise, PayPal Inde lors de l’événement. « La communauté des MPME jouera un rôle clé dans la réalisation de la mission de PM Modi d’un objectif d’exportations de 400 milliards de dollars d’ici cette année et de sa vision à long terme d’une économie de 5 000 milliards de dollars », a-t-il ajouté.

« L’un des problèmes les plus critiques affectant les activités des petits exportateurs, qui sont également à l’avant-garde des exportations indiennes, concerne l’incertitude des paiements provenant des transactions internationales. Et c’est là que PayPal a joué un rôle central dans la facilitation des paiements en ligne et dans l’instauration de la confiance des exportateurs indiens dans le commerce numérique, ce qui est sans aucun doute devenu le besoin de l’heure », a déclaré le professeur Manoj Pant, vice-chancelier de l’IIFT.

Le lancement intervient quelques jours après que le ministère du Commerce a approuvé une injection de capital de 4 400 crores de roupies dans l’entreprise publique ECGC (anciennement connue sous le nom de Export Credit Guarantee Corporation of India) au cours de la période FY22 à FY26 parmi les mesures visant à stimuler les exportations. L’organisation de promotion des exportations ECGC fournit des couvertures d’assurance-crédit contre les risques de non-paiement par les acheteurs étrangers pour des raisons commerciales et politiques.

En septembre 2021, le ministre des MPME, Narayan Rane, avait également lancé le portail IndiaXports de l’organisme des MPME, India SME Forum, afin de permettre davantage les exportations des petites entreprises dans le monde. Le portail offre des informations et des connaissances sur les exportations pour les MPME autour des 456 lignes tarifaires ainsi que les tendances des exportations, les procédures d’exportation, etc. La part des MPME dans les exportations indiennes a été de 48%. L’ancien ministre des MPME, Nitin Gadkari, lors de plusieurs événements l’année dernière, avait pour objectif de l’augmenter à 60% au cours des deux années suivantes.

