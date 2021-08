PayPal étend son service Bitcoin et Crypto-monnaie au Royaume-Uni ⋆ Crypto new media

Le géant des paiements en ligne PayPal, basé à San José, lance ses services de crypto-monnaie au Royaume-Uni moins d’un an après que la société a introduit la fonctionnalité pour la première fois aux États-Unis.

Les clients éligibles au Royaume-Uni pourront acheter, vendre et détenir des bitcoins et d’autres crypto-monnaies via la plate-forme PayPal à partir de cette semaine. Selon le processeur de paiement en ligne, les résidents britanniques peuvent acheter du bitcoin (BTC), de l’éther (ETH), du litecoin (LTC) ou du bitcoin cash (BCH) pour aussi peu que 1 £. L’annonce marque la première expansion internationale de PayPal de ses services d’achat et de vente de crypto. La société a mis la fonctionnalité à la disposition des clients américains pour la première fois en novembre 2020. En outre, le processeur de paiement continuera d’utiliser la société de cryptographie réglementée Paxos pour ses services au Royaume-Uni. Pendant ce temps, l’expansion actuelle pourrait signifier plus d’exposition et d’adoption d’actifs cryptographiques. En effet, PayPal a déclaré plus tôt qu’il prévoyait d’étendre ses services d’achat et de vente d’actifs numériques à l’échelle mondiale. Depuis l’annonce initiale de son incursion dans la crypto en octobre 2020, la société a constaté un engagement massif de la crypto sur sa plate-forme et enregistré des résultats impressionnants. En juillet, la société a augmenté la limite d’achat pour les résidents américains à 100 000 $ par semaine tout en éliminant les limites mensuelles et annuelles. Pay Pal a précédemment introduit le service Crypto Checkout pour permettre aux clients de payer avec des actifs virtuels chez des millions de ses marchands dans le monde. Pendant ce temps, l’expansion de la société au Royaume-Uni intervient alors que la Financial Conduct Authority (FCA) du pays brandit son marteau réglementaire sur les bourses non enregistrées. Cependant, selon Jose Fernandez da Ponte, chef de la division crypto et blockchain de PayPal, le processeur de paiement a établi des « relations réglementaires solides ». PayPal s’efforce également de renforcer ses services de cryptographie pour les clients, avec le lancement prévu d’un « Supper App Wallet » aux États-Unis. La société travaillerait également à la mise en place d’une équipe de crypto-monnaie en Irlande. Les clients ne sont cependant toujours pas autorisés à retirer leurs actifs numériques de PayPal, bien que la société ait promis qu’elle travaillait à l’activation de cette fonctionnalité.

