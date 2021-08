PayPal explore les moyens de participer au trading d’actions

in

L’année dernière, lorsque PayPal a annoncé qu’elle allait enfin entrer dans l’industrie de la cryptographie en proposant aux utilisateurs d’acheter et de vendre des devises numériques sur sa plate-forme, la société semble avoir réalisé qu’il existe tout un monde de services qu’elle peut ajouter à sa plate-forme et améliorer. ton offre.

Plutôt que de simplement permettre aux utilisateurs d’effectuer des paiements entre eux et à divers services, PayPal cherche maintenant à pénétrer davantage le secteur marchand.

Après avoir fait son premier pas vers les crypto-monnaies, le géant des paiements vise désormais également à s’attaquer au trading traditionnel. Des rapports récents ont révélé que PayPal explorait actuellement des moyens potentiels d’offrir des opérations sur actions, il cherche donc à s’associer à un courtier en valeurs mobilières, voire à en acheter un, si possible.

Un courtier qui peut être acquis ou associé sera crucial pour l’introduction du nouveau service de trading de l’entreprise, et lui permettra de concurrencer pleinement les autres plateformes de trading de crypto-monnaie/actions, et principalement Robinhood.

Le nouveau service de négociation d’actions de PayPal pourrait ne pas arriver en 2021

Les rapports sur le dernier intérêt de PayPal proviennent de sources anonymes proches du dossier, qui ont révélé que l’ensemble de l’idée est encore en phase de discussion. Jusqu’à présent, la société n’a parlé que de la perspective, mentionnant certains acteurs de l’industrie qui pourraient être impliqués dans un tel projet une fois celui-ci démarré.

Cependant, il est très peu probable qu’un tel service soit lancé en 2021. Non seulement en raison de la partie développement, mais aussi parce que l’obtention des licences et approbations nécessaires de la FINRA devrait prendre au moins huit mois, voire plus.

Cependant, PayPal a embauché Rich Hagen, le vétéran de l’industrie du courtage, en tant que nouveau PDG d’une nouvelle division inconnue. Tout ce que l’on sait à ce sujet est son nom de travail : Invest At PayPal.

Mais, même si PayPal annonce son intention de passer bientôt au trading d’actions, cela ne serait pas particulièrement surprenant, étant donné la vision de son PDG d’embrasser autant de services financiers que possible.

