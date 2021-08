Pay Pal

PayPal explore maintenant le trading d’actions après la crypto pour capitaliser sur le boom du commerce de détail

Après avoir déployé la possibilité de négocier des crypto-monnaies, PayPal explore maintenant la négociation d’actions.

Le géant des paiements, qui compte plus de 400 millions de comptes dans le monde, a exploré des moyens de permettre aux utilisateurs de négocier des actions individuelles, a rapporté CNBC, citant des sources familières avec les plans.

Dans le cadre de cette décision, la société californienne a récemment embauché un vétéran de l’industrie du courtage, Rich Hagen, qui est désormais le PDG de la division « Invest at PayPal » jusqu’alors inédite.

Pas plus tard que la semaine dernière, PayPal a étendu ses services de cryptographie au-delà des États-Unis et au Royaume-Uni. Jose Fernandez da Ponte, directeur général de PayPal pour la blockchain, la crypto et les monnaies numériques, a noté que les clients britanniques qui ont acheté de la crypto via sa plate-forme se connectent deux fois plus souvent que ceux qui ne l’ont pas fait.

“Nous nous attendons à ce que les monnaies numériques jouent un rôle important dans les paiements des consommateurs à long terme.”

Selon Nigel Green de la société de services financiers deVere Group, les crypto-monnaies remplaceront l’argent traditionnel. Bien que ce moment ne soit pas encore venu, il a déclaré que l’annonce de PayPal est “encore un autre exemple qui expose les négationnistes de la crypto-monnaie comme étant du mauvais côté de l’histoire”.

« Il s’agit d’un grand pas en avant vers l’adoption massive des monnaies numériques. De plus en plus d’entreprises de paiement suivront naturellement leur exemple.

La vente au détail est la voie

Plus tôt cette année, lors de la journée des investisseurs de l’entreprise, le PDG de PayPal, Dan Schulman, avait parlé d’inclure davantage de services financiers, y compris des « capacités d’investissement » comme vision à long terme pour l’entreprise.

Cette décision intervient au milieu de l’explosion du commerce de détail propulsée par le verrouillage pendant la pandémie et les mesures de relance budgétaire publiées par les gouvernements. Selon les estimations de JMP Securities, plus de 10 millions de nouveaux investisseurs individuels sont entrés sur le marché au premier semestre 2021.

Le trading est devenu une activité en plein essor avec les concurrents de PayPal Square qui proposent des crypto-monnaies et des transactions boursières via son application Cash. Robinhood a également connu une croissance explosive avec plus de 22,5 millions de clients et a doublé ses revenus au deuxième trimestre par rapport à il y a un an, la crypto en représentant un pourcentage croissant.

Tout comme avec la crypto, PayPal veut capitaliser sur la tendance, mais il est peu probable que le service soit déployé cette année bien qu’ils soient déjà en discussion avec des partenaires potentiels de l’industrie.

Ce boom du commerce de détail conduit également à un examen plus approfondi de la réglementation, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ayant déclaré la semaine dernière qu’elle intensifiait son enquête sur la «gamification».

Les actions PayPal (PYPL) ont augmenté de plus de 5,5% au cours des 3 derniers jours de négociation à 288,47 $, près de leur plus haut historique de 310,16 $ depuis fin juillet.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.