PayPal lance Bitcoin et d’autres services de trading crypto au Royaume-Uni

Le géant des passerelles de paiement, PayPal, a annoncé sur Twitter que tous les clients éligibles au Royaume-Uni pourront désormais acheter, vendre et détenir des crypto-monnaies, telles que Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin cash via leurs comptes PayPal.

Cette annonce fait suite aux tweets de PayPal du 23 août, révélant que l’organisation étend son service de cryptographie au Royaume-Uni. PayPal a dévoilé ses services de trading au Royaume-Uni, qui sont entrés en action avec leur dernier tweet. De plus, la plate-forme a également levé ses restrictions de trading dans l’application, ce qui correspond à sa vision de l’expansion dans la sphère cryptographique mondiale.

En août, PayPal a annoncé que ses utilisateurs britanniques pourront vérifier les prix en direct des crypto-monnaies répertoriées ainsi que le contenu éducatif crypto. En outre, Jose Fernandez da Ponte, vice-président et directeur général, Blockchain, Crypto et Digital Currencies chez PayPal, a affirmé que la société travaillerait en étroite collaboration avec les régulateurs pour assurer une conformité totale.

«Notre portée mondiale, notre expertise en matière de paiements numériques et notre connaissance des consommateurs et des entreprises, combinées à des contrôles de sécurité et de conformité rigoureux, nous offrent l’opportunité unique et la responsabilité d’aider les personnes au Royaume-Uni à explorer la crypto-monnaie. Nous nous engageons à continuer de travailler en étroite collaboration avec les régulateurs du Royaume-Uni et du monde entier pour offrir notre soutien et contribuer de manière significative à façonner le rôle que les monnaies numériques joueront dans l’avenir de la finance et du commerce mondiaux », a déclaré Jose Fernandez da Ponte. dans le communiqué de presse.