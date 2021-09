Pay Pal

PayPal lance une « super application » d’actifs numériques pour augmenter les paiements et les économies cryptographiques

PayPal a annoncé le lancement de sa super application sur les actifs numériques, promettant aux utilisateurs une application personnalisable tout-en-un offrant aux utilisateurs cryptés et non cryptés un moyen rapide de gérer leurs finances.

Annoncée mardi, la “super application” PayPal est dotée de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d’économiser, de gagner de l’argent et de dépenser leurs crypto-monnaies sur l’un des millions de marchands acceptant les paiements PayPal. L’application comprend PayPal Savings, un nouveau compte d’épargne à haut rendement pris en charge par Synchrony Bank, des outils d’achat intégrés qui permettent aux utilisateurs de gagner des remises en argent ou des crédits d’achat PayPal, ainsi qu’un ensemble complet de fonctionnalités de cryptographie pour aider les utilisateurs à gérer facilement leur crypto.

Selon la déclaration de publication, l’application permet également aux utilisateurs un accès complet à tous les produits financiers numériques de l’entreprise. La super application offre également aux utilisateurs une option de paiement direct pour tous leurs paiements de factures. Cette nouvelle application supprime également les longs délais d’attente pour recevoir un paiement via sa fonction de dépôt direct permettant aux utilisateurs d’être payés deux jours plus tôt que ce qu’il pourrait prendre via l’application d’origine. De plus, les utilisateurs gagneront des récompenses, géreront les cartes-cadeaux et enverront et recevront de l’argent de la famille, des amis et des entreprises.

«Notre nouvelle application offre aux clients une expérience simplifiée, sécurisée et personnalisée qui s’appuie sur notre plate-forme de confiance et de sécurité et élimine la complexité d’avoir à gérer plusieurs applications financières ou commerciales, à mémoriser différents mots de passe et à suivre les récompenses de fidélité.»

Dan Schulman Président et PDG PayPal

Il vise à stimuler à la fois les utilisateurs cryptés et non cryptés sur la plate-forme via un onglet portefeuille qui gère les paiements cryptés et offre une option d’épargne à haut rendement. L’option PayPal Savings est prise en charge par un partenariat avec Synchrony Bank offrant aux utilisateurs un moyen d’atteindre un taux d’intérêt compétitif élevé de 0,40% de rendement annuel en pourcentage (APY), six fois supérieur à la moyenne nationale.

Néanmoins, les clients de l’application peuvent créer des objectifs d’épargne avec des visuels personnalisables de leurs objectifs et objectifs financiers et suivre leurs progrès. L’application permet également aux utilisateurs de transférer instantanément leur solde PayPal Savings vers PayPal pour leur permettre de dépenser leurs fonds en ligne et sur les millions de marchands PayPal dans le monde.

L’équipe de développement s’efforce d’autoriser les codes QR pour les achats et les récompenses échangeables, d’accéder et de gérer le crédit, d’acheter maintenant, de payer plus tard, d’acheter, de conserver et de vendre des cryptos et de soutenir les œuvres caritatives directement depuis l’application.

Les autres fonctionnalités annoncées incluent un hub de paiements qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des paiements de factures, des envois de fonds internationaux, des dons de charité et une fonction de messagerie bidirectionnelle pour envoyer des notes de reconnaissance après les transactions peer-to-peer.

PayPal se concentre sur le marché des devises numériques depuis l’introduction du Bitcoin et des cryptos sur sa plate-forme l’année dernière. En mai, PayPal a finalement permis aux utilisateurs de retirer leurs actifs cryptographiques vers des portefeuilles externes marquant une nouvelle ère sur la plate-forme. De plus, PayPal a également augmenté silencieusement la limite hebdomadaire d’achat de Bitcoin de 5 fois à 100 000 $.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.