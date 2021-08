PayPal offrira un support de crypto-monnaie au Royaume-Uni Crypto new media

PayPal a été un grand spécialiste de la crypto au cours de la dernière année, mais maintenant, la société pousse encore plus loin son programme de monnaie numérique. La société a publié une déclaration indiquant que plusieurs pays – dont le Royaume-Uni – en dehors des États-Unis pourront acheter, vendre et échanger des actifs numériques via sa plate-forme.

PayPal apporte le trading crypto au Royaume-Uni

Le nouveau service permettra à ces pays d’investir dans quatre crypto-monnaies majeures : bitcoin, bitcoin cash, Ethereum et Litecoin. Les clients peuvent acheter ces actifs en utilisant des comptes bancaires ou des cartes de débit à condition qu’ils soient connectés à leurs comptes PayPal et commencer à négocier à partir de là. Ils peuvent également stocker leurs actifs numériques sur la plateforme PayPal.

En outre, les clients peuvent également acheter des actifs numériques directement via l’application mobile. Ils peuvent choisir parmi des montants d’achat prédéterminés ou saisir des montants spécifiques au moment du paiement qui leur conviennent. Les achats peuvent être aussi petits qu’une livre de crypto. La société a également déclaré que les clients seront responsables du paiement des frais de conversion ou de transaction liés aux transactions d’actifs numériques.

Un porte-parole de PayPal a expliqué dans une interview :

Nous pensons que nous allons aider l’écosystème de crypto-monnaie à se développer davantage au Royaume-Uni jour un. Depuis notre lancement, nous avons constaté un engagement incroyable et soutenu de nos utilisateurs. Les consommateurs qui achètent, détiennent et vendent des crypto-monnaies sur notre plate-forme aux États-Unis se connectent à deux fois leurs taux précédents.

PayPal a annoncé pour la première fois en octobre dernier qu’il donnerait aux particuliers la possibilité d’acheter, de vendre et d’échanger des actifs numériques via sa société. En outre, les clients pourraient également acheter des biens et des services avec la crypto-monnaie dans un avenir proche. Le mouvement a été bien accueilli par les chefs de file financiers et les commerçants individuels, et le bitcoin – qui se négociait à environ 10 000 $ l’unité avant l’annonce – a grimpé de plus de 3 000 $ peu après pour atteindre 13 000 $, bien que cela pâlisse en comparaison avec où se trouve actuellement BTC.

Tant de changement au cours de la dernière année

Jose Fernandez de Ponte – vice-président et directeur général de la division blockchain de l’entreprise – mentionne :

La pandémie a accéléré le changement numérique et l’innovation dans tous les aspects de notre vie, y compris la numérisation de l’argent et une plus grande adoption par les consommateurs des services financiers numériques. Notre portée mondiale, notre expertise en matière de paiements numériques et notre connaissance des consommateurs et des entreprises, combinées à des contrôles de sécurité et de conformité rigoureux, nous offrent l’opportunité unique et la responsabilité d’aider les personnes au Royaume-Uni à explorer la crypto-monnaie. Nous nous engageons à continuer de travailler en étroite collaboration avec les régulateurs au Royaume-Uni et dans le monde pour offrir notre soutien et contribuer de manière significative à façonner le rôle que les monnaies numériques joueront dans l’avenir de la finance et du commerce mondiaux.

Mots clés : Crypto Trading, PayPal, Royaume-Uni