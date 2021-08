Paypal ouvre des offres d’emploi crypto en Irlande Crypto new media

in

• La plateforme de paiement PayPal accepte les paiements cryptés depuis mars 2021.

• Kraken, BNY Mellon et Gemini ont du mal à établir leurs opérations de cryptographie en Irlande.

Selon les médias locaux, PayPal, la plus grande plate-forme de paiement, tente de percer le marché irlandais de la cryptographie. Il y a quelques mois, la société a montré son soutien aux crypto-monnaies, notamment Bitcoin, qui peuvent être achetées librement.

Avec son agence énigmatique à San José, en Californie, la société a ouvert des offres d’emploi liées à la cryptographie. De cette façon, la plate-forme créera une équipe de travail qui soutiendra le marché actuel de la cryptographie.

Ce n’est qu’en avril que PayPal a envoyé plus de 130 travailleurs de son agence en Irlande vers d’autres régions. Cependant, l’entreprise n’a cessé de réitérer son engagement envers le pays.

PayPal et son support pour les crypto-monnaies

La société de paiement a lancé l’année dernière un réseau de crypto-monnaie qui a fait grimper le prix du Bitcoin. En octobre 2020, BTC a décollé à plus de 20% de sa valeur, entamant une tendance à la hausse. Cela a été suivi par tous les échanges de crypto aux États-Unis, ce qui a considérablement augmenté la popularité du jeton.

En mars, PayPal a lancé son nouveau mode de paiement en crypto-monnaies, et pour le troisième trimestre, celui-ci reste opérationnel. Lors de l’annonce des paiements cryptographiques, le PDG de la société a déclaré qu’il ouvrirait ses opérations de cryptographie pour le Royaume-Uni. Selon le PDG de l’entreprise, les paiements cryptographiques conduiraient à la région européenne d’ici début août.

PayPal fonctionne sur une simple option de retrait crypto pour les nouveaux investisseurs. La plate-forme Robinhood, la société de paiement, propose le service IOU pour les retraits cryptographiques, ce qui a suscité la controverse.

Les entreprises de cryptographie ont de la concurrence en Irlande

PayPal n’est pas la seule plate-forme à vouloir entrer sur le marché des crypto-monnaies en Irlande. Le site Web de Kraken, également situé en Californie, a déclaré qu’il entrerait sur le marché financier crypto pour les citoyens de Dublin en Irlande. Les deux sociétés de paiement s’affrontent pour entrer dans le pays européen.

Cependant, PayPal peut être victorieux car il a une meilleure réputation que la concurrence. La banque la plus importante d’Amérique du Nord, BNY Mellon, souhaite également s’engager sur le marché irlandais de la cryptographie. Ce sont trois concurrents expérimentés qui cherchent à accueillir les nouveaux investisseurs crypto du pays en Europe.

La raison pour laquelle les sociétés de cryptographie ciblent l’Irlande est leur manque actuel d’adoption de Bitcoin. De nombreux citoyens de la région européenne ne connaissent pas la crypto ou n’y ont pas un accès sécurisé. Avec cette campagne d’adoption de la cryptographie que chaque entreprise de cryptographie prévoit, l’Irlande pourrait devenir un pays qui utilise la crypto de manière significative.

Si l’adoption de la cryptographie est pertinente en Irlande, cela pourrait affecter positivement les jetons. Pour l’instant, Bitcoin maintient sa séquence haussière avec 0,12% au cours des dernières 24 heures, et cela pourrait augmenter. On estime que plus de 50 % des citoyens irlandais sont impatients d’utiliser les crypto-monnaies de toute entreprise qui en fait la promotion.