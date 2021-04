Paxos (PAX)

PayPal Partner Paxos obtient la charte de la banque fédérale de l’OCC

Paxos est la dernière société à avoir obtenu l’approbation conditionnelle préliminaire du Bureau américain du contrôleur de la monnaie (OCC) pour créer une banque nationale de confiance de novo.

Il s’agit de la troisième charte de ce type émise par l’OCC, le principal organisme de réglementation bancaire, à une société native de crypto. La société de conservation Anchorage, précédemment soutenue par Visa, et la société de négoce et de prêt Protego ont reçu la première charte de banque fédérale plus tôt cette année.

C’est sous la direction de Brian Brooks, qui est maintenant sur le point de devenir le nouveau PDG de Binance.US, que l’OCC a pris plusieurs décisions de crypto-forward, y compris des banques désormais autorisées à fournir des services de cryptographie et à utiliser des pièces stables pour faciliter les activités de paiement.

Paxos est celui qui alimente le service de cryptage du géant du paiement PayPal qui permet à ses utilisateurs américains d’acheter, de conserver et de vendre des crypto-monnaies directement à partir de leur portefeuille numérique PayPal. Maintenant, Venmo appartient également à PayPal.

Outre son service de courtage crypto, Paxos dispose également de son propre stablecoin PAX. Avec son propre Paxos Standard (PAX), grâce à son partenariat avec l’échange de crypto Binance et Huobi, Paxos conserve toutes les réserves en dollars soutenant chaque unité de pièces stables BUSD et HUSD.

En obtenant cette charte, Paxos devient la première société crypto-native à recevoir une approbation conditionnelle préliminaire pour une charte de la banque nationale de confiance de novo. Il conservera également sa société de fiducie réglementée par le NYDFS et lira l’annonce officielle.

En décembre de l’année dernière, la société a déclaré qu’elle cherchait à obtenir une charte de la Banque nationale de confiance.

Paxos est désormais une banque à la fois nationale et étatique.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.