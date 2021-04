PayPal permet des prêts sans garantie jusqu’à Rs 1 cr pour les MPME, d’autres via un prêteur aux petites entreprises FlexiLoans

L’industrie indienne des paiements numériques devrait croître à un TCAC de 27% au cours de la période FY20-25 (Source de la photo: .)

Crédit et financement pour les MPME: La société de paiement numérique PayPal proposera désormais des prêts commerciaux sans garantie aux commerçants indiens qui vendent à l’étranger en utilisant ses services. La société autorisera le crédit aux MPME, aux femmes entrepreneurs, aux propriétaires uniques et aux pigistes via la plate-forme de prêt numérique axée sur les FlexiLoans pour les petites entreprises. Les prêts de fonds de roulement de Rs 50 000 à Rs 1 crore seraient offerts aux MPME et autres pour l’expansion des entreprises, l’achat de stocks, l’inventaire et d’autres dépenses liées aux affaires. Les taux d’intérêt commenceront à 1 pour cent par mois avec une durée maximale de 36 mois en fonction de la cote de crédit des emprunteurs. Actuellement, des prêts sont disponibles pour 10 000 marchands PayPal.

«L’activité économique à travers l’Inde a été profondément affectée par la pandémie de coronavirus, et c’est maintenant que nos MPME et notre communauté de pigistes ont besoin de solutions pour relancer l’activité commerciale… Notre partenariat avec FlexiLoans.com et l’expertise combinée nous permettront de réduire l’écart existant en matière d’accès. crédit tout en accélérant la croissance de la vente transfrontalière et en accélérant la vision de Vocal pour l’Inde locale et numérique », a déclaré Anupam Pahuja, vice-président – Inde, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Afrique, PayPal dans un communiqué. La plate-forme PayPal a soutenu plus de 300 millions de consommateurs et de commerçants sur plus de 200 marchés. L’année dernière, en décembre, la société s’était associée à la passerelle de paiement en ligne Razorpay pour permettre les paiements internationaux pour les MPME et les pigistes.

FlexiLoans, d’autre part, a des partenariats avec plus de 100 entreprises telles que Flipkart, Amazon, PineLabs, MSwipe, etc., pour offrir du crédit aux petites entreprises. «Grâce à nos modèles avancés de science des données et à notre expertise approfondie dans l’évaluation de millions de MPME ayant une empreinte numérique, nous sommes extrêmement heureux de nous associer à PayPal», a déclaré Abhishek Kothari, cofondateur de FlexiLoans.com. Au cours des quatre dernières années, la société a décaissé des prêts non garantis d’une valeur de plus de 1000 crores Rs alors même qu’elle reçoit plus de 10000 demandes par mois, en grande partie de villes de niveau III et IV en Inde, et débourse environ 50 crores par mois. FlexiLoans a jusqu’à présent levé Rs 500 crore en fonds propres et en financement par emprunt. Il avait obtenu pour la dernière fois Rs 150 crore en fonds propres et en financement par emprunt dirigé par le Sanjay et le Falguni Nayar Family Office. Selon la société, elle a connu une croissance de 200% des décaissements, une croissance 10 fois supérieure de l’acquisition de clients et 45% de prêts répétés auprès de la clientèle existante.

L’industrie indienne des paiements numériques devrait croître à un TCAC de 27% au cours de la période FY20-25 grâce à la croissance des systèmes de paiement électronique de détail, y compris le transfert électronique de fonds national (NEFT), les services bancaires mobiles et le développement de l’infrastructure d’acceptation des paiements. Selon le rapport India Trend Book 2021 de l’Indian Private Equity and Venture Capital Association (IVCA) et d’Ernst & Young, les transactions de paiement numériques devraient passer de Rs 2,153 lakh crore en FY20 à Rs 7092 lakh crore en FY25.

