PayPal permet l’achat et la vente de Bitcoin en Grande-Bretagne Crypto new media

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTgzMzQ5OTIyMzYyMzAzOTA2/1_ppgqvjwa2eijzysfxmh0kg-copy.png

Le géant des paiements PayPal a lancé de nouveaux services permettant aux clients britanniques d’acheter, de conserver et de vendre des Bitcoins.

Lundi, le géant des paiements PayPal a lancé de nouveaux services permettant aux clients britanniques d’acheter, de détenir et de vendre du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Le service sera disponible pour les comptes personnels, et non pour les comptes professionnels, qui ont vérifié leur identité auprès de la plateforme.

Jose Fernandez da Ponte, vice-président et directeur général de la blockchain, de la crypto et des devises numériques chez PayPal, a déclaré : « La pandémie a accéléré le changement numérique et l’innovation dans tous les aspects de notre vie, y compris la numérisation de l’argent et une plus grande adoption par les consommateurs des services financiers numériques. . “

Il s’agit de la première extension des services de trading de bitcoins de PayPal en dehors des États-Unis. La plate-forme a également lancé simultanément du contenu éducatif sur Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sur la plate-forme.

Jose a poursuivi: «Notre portée mondiale, notre expertise en matière de paiements numériques et notre connaissance des consommateurs et des entreprises, combinées à des contrôles de sécurité et de conformité rigoureux, nous offrent l’opportunité unique et la responsabilité d’aider les personnes au Royaume-Uni à explorer la crypto-monnaie.»

L’annonce intervient après que le PDG de PayPal, Dan Schulman, a laissé entendre lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre de la société que la fonctionnalité d’achat et de vente de Bitcoin arrivait en Grande-Bretagne, un développement qui voit PayPal donner suite aux promesses qu’il a faites en février. Les nouvelles offres de cryptographie de PayPal ont été rendues possibles grâce à un partenariat avec Paxos Trust Company.

Les clients peuvent désormais acheter, conserver et vendre aussi peu que 1 £ de Bitcoin sur la plate-forme via le site Web ou l’application mobile. Les fonctionnalités de l’application sont encore assez limitées, car les clients ne peuvent ni envoyer ni recevoir de Bitcoin. Pour les utilisateurs de Bitcoin qui voient l’application comme un moyen de faciliter l’intégration des consommateurs, cependant, il y a de l’espoir que les fonctionnalités essentielles du portefeuille permettant les retraits et les dépôts en Bitcoin soient bientôt disponibles.

Sans la possibilité de retirer Bitcoin vers un autre portefeuille, il est douteux que PayPal ait autorisé l’accès à Bitcoin. La fonctionnalité s’apparente davantage à un I-doe-you pour Bitcoin, un véhicule d’exposition aux prix que les bourses populaires telles que Robinhood offrent également.

Il existe notamment des frais de transaction et des frais de change pour l’achat et la vente via la plate-forme, une fonctionnalité que possèdent également d’autres fournisseurs de services de paiement mobile tels que l’application Cash de Square. Bien que Cash App ait constamment fait des efforts pour donner aux Bitcoiners le contrôle de leurs frais de retrait et permettre des transferts gratuits hors chaîne en interne, ils perçoivent toujours des frais importants sur les achats.

Le leader dans cet espace est Strike, qui permet d’acheter, de vendre, de transférer et de recevoir de Bitcoin pratiquement sans aucune sensation. Il est important de noter que ni Cash App ni Strike ne donnent accès aux altcoins. La fourniture par PayPal d’un accès altcoin montre qu’il choisit le profit plutôt que la compréhension. Cela marque une compréhension naissante de Bitcoin, mais constitue néanmoins une amélioration.