PayPal permettra l’achat et la vente de crypto-monnaies au Royaume-Uni

À partir de cette semaine, PayPal permettra pour la première fois à ses utilisateurs britanniques d’acheter et de vendre des crypto-monnaies via la plate-forme. Ce qui marquerait une étape importante pour l’entreprise qui propose ses services d’actifs numériques depuis moins d’un an.

PayPal a annoncé dimanche que ses clients britanniques auront accès à Bitcoin, Ether, Litecoin et Bitcoin Cash via son site Web et son application. Cette annonce marque l’expansion des services de crypto-monnaie de PayPal au-delà des États-Unis, un service qui a été lancé pour la première fois en début d’année.

PayPal ne facture pas aux clients le stockage de leurs crypto-monnaies dans l’application, mais il facturera des frais de transaction et de conversion de devises. Les crypto-monnaies acquises via PayPal ne peuvent être utilisées que via l’application, la société a indiqué qu’elle s’efforçait de changer cela.

“Il se débrouille très bien aux États-Unis, nous espérons qu’il se débrouille bien au Royaume-Uni.” A déclaré José Fernández da Ponte, directeur général de PayPal pour Blockchain et crypto-monnaies.

En proposant ses services de crypto-monnaie au Royaume-Uni, PayPal pourrait jouer un rôle important dans l’augmentation de l’exposition et du prix des actifs numériques dans le pays. Parmi tous les pays européens, l’influence de PayPal est la plus élevée au Royaume-Uni avec plus de 2 millions d’utilisateurs actifs.

Les crypto-monnaies et leurs réglementations au Royaume-Uni

Le lancement du service par PayPal intervient alors que les institutions réglementaires deviennent de plus en plus prudentes face à la montée en puissance des crypto-monnaies. En juin de cette année, la UK Financial Authority a interdit à la société britannique Binance d’échanger des devises numériques, invoquant le non-respect des exigences légales. Da Ponte a déclaré que PayPal s’engage à continuer à travailler en partenariat avec les institutions réglementaires au Royaume-Uni et dans le monde.

PayPal permettra l’achat et la vente de crypto-monnaies. Dans le même temps, les banques centrales explorent la possibilité d’émettre leurs propres monnaies numériques, alors que l’utilisation des espèces diminue dans plusieurs pays. En avril de cette année, la Banque d’Angleterre a annoncé qu’elle évaluerait le lancement éventuel d’une version numérique de la livre sterling, surnommée “Britcoin” par la presse britannique.

Coïncidant avec l’annonce de PayPal, le prix actuel du Bitcoin a dépassé les 50 000 $. La monnaie numérique la plus utilisée au monde a récupéré le niveau de prix qu’elle avait perdu en mai de cette année. Cette annonce coïncide également avec la montée en puissance du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies au cours du week-end.

