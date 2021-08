PayPal prêt à lancer le trading ⋆ Crypto new media

Pay Pal pourrait bientôt lancer un commerce service, en concurrence avec d’autres applications telles que Robin des Bois.

La rumeur vient de CNBC.

Investissez chez PayPal, la fonction de trading arrive bientôt ?

L’indice que quelque chose de similaire est en préparation est l’embauche de Rick Hagen, qui sur son profil LinkedIn dit qu’il est PDG d’Invest chez PayPal, une section de l’entreprise qui n’est pas connue pour le moment.

Hagen est l’ancien président et fondateur de Allié Investir, une société d’investissement reconnue par la Finra et la SEC. Sur le réseau social dédié aux affaires, en plus de se faire appeler ancien président d’Ally, il écrit sur lui-même :

« Conduire les efforts de PayPal pour explorer les opportunités dans le secteur de l’investissement des consommateurs ».

Ce rôle vient d’être assumé, à tel point que la date de début chez Invest at PayPal est août 2021.

PayPal prêt à concurrencer Robinhood

PayPal est dans un moment de forte innovation. Ces derniers mois, il a commencé à autoriser l’achat et la vente de Bitcoin et de crypto-monnaies aux États-Unis. Plus récemment encore, il a lancé ce service au Royaume-Uni. Il semble désormais qu’en plus d’être un prestataire de paiement, PayPal souhaite évoluer vers d’autres services financiers, notamment commerce en ligne.

Cela pourrait se faire au détriment de Robin des Bois, l’application populaire qui est née de Covid-19 et a fait la une des journaux pour sa courte compression des actions Gamestop (GME).

La différence entre les deux réside dans la diffusion massive de PayPal, qui compte près de 350 millions de comptes dans le monde. Robinhood n’est actuellement disponible qu’au Royaume-Uni.

Actions PayPal

L’indiscrétion ne semble pas avoir enthousiasmé les investisseurs. En réalité, Les actions PYPL sont en baisse 0,61%. Cependant, 2021 s’avère être une année passionnante pour les actions PayPal.

Depuis le début de l’année, leur valeur a augmenté d’environ 24 %. Les actions PayPal valent actuellement 286 $, avec un record annuel de 310 $ la semaine dernière.

Au fur et à mesure que PayPal continue d’étendre ses services, il pourrait croître encore plus et cela pourrait se refléter dans le cours de son action.