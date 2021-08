Paypal propose désormais le trading de crypto au Royaume-Uni pour aussi peu que 1 £

Le géant des services financiers en ligne Paypal Holdings Ltd a élargi son offre de produits, permettant aux clients d’acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies au Royaume-Uni.

Comme la société l’a annoncé, le lancement de ce service au Royaume-Uni marque la première expansion internationale de ses services de chiffrement lancés aux États-Unis en octobre de l’année dernière.

Avec l’offre crypto de Paypal, les clients peuvent acheter quatre devises numériques, dont Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH), avec aussi peu que 1 £. Les pièces achetées peuvent être stockées gratuitement dans l’application Paypal, qui est désormais livrée avec un portefeuille intégré pour chaque crypto.

“La pandémie a accéléré le changement numérique et l’innovation dans tous les aspects de notre vie, y compris la numérisation de l’argent et l’adoption accrue par les consommateurs des services financiers numériques”, a déclaré Jose Fernandez da Ponte, vice-président et directeur général de Blockchain, Crypto and Digital Currencies sur PayPal.

“Notre portée mondiale, notre expertise dans les paiements numériques et nos connaissances des consommateurs et des entreprises, combinées à des contrôles de sécurité et de conformité rigoureux, nous donnent l’opportunité et la responsabilité uniques d’aider les personnes au Royaume-Uni à explorer les crypto-monnaies.” .

Alors que de nombreuses maisons de courtage ont du mal à répondre aux exigences du régulateur du marché britannique, Paypal a gagné le cœur de la Financial Conduct Authority (FCA), déclarant l’approbation d’offrir le service de crypto dans le pays. La société a réitéré son engagement à continuer de travailler avec les régulateurs du monde entier.

“Nous nous sommes engagés à [continuar] travailler en étroite collaboration avec les régulateurs au Royaume-Uni et dans le monde, pour offrir notre soutien et contribuer de manière significative à façonner le rôle que les monnaies numériques joueront dans l’avenir du commerce et de la finance mondiaux. »

En plus d’acheter et de vendre des crypto-monnaies, les clients britanniques auront également accès à du matériel pédagogique pour les aider à comprendre le fonctionnement des monnaies numériques. Cette mise à disposition de ressources permettra de réduire les risques d’exposition des clients qui ont l’intention d’acheter des crypto-monnaies.

