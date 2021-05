PayPal Stock est un achat sur toute baisse pour votre portefeuille à long terme

La technologie derrière les transactions par carte de crédit est à des kilomètres des origines du secteur. L’époque du balayage des machines à papier carbone est révolue depuis longtemps. Ils ont même inventé un nouveau terme pour le secteur, la fintech, avec de nouvelles entreprises aussi cool que le nom.

Pay Pal (NASDAQ:PYPL) stock est l’un de ces nouveaux enfants sur le bloc enseignant de nouveaux tours à trois vieux chiens. Mais Visa (NYSE:V), MasterCard (NYSE:MA) et American Express (NYSE:AXP) se maintiennent. Eux aussi, transformés en nouvelles entreprises pour le futur.

La question devient alors celle du timing. Il n’est pas toujours raisonnable de rechercher le point d’entrée idéal, en particulier avec des actions à momentum comme celles-ci. Ils se déplacent trop vite pour laisser des points d’entrée et de sortie clairs.

Investir dans les actions PYPL est une décision facile dans mon livre sur le long terme. Mais il est également bon d’éviter de le pourchasser au mauvais moment. Être parfait n’est pas réaliste, mais nous pouvons faire de notre mieux pour éviter les pièges potentiels. À très long terme, une entrée de travers n’aura pas beaucoup d’importance. Mais appelez-moi fou, je n’aime pas rester assis sur des trades perdants quand je peux l’éviter.

Les conditions économiques actuelles sont uniques. Les indices sont à des niveaux records, mais il existe des domaines avec une faiblesse extrême. De grandes actions comme Paypal sont tombées entre les mailles du filet ces derniers temps. À un moment donné hier, le PYPL était en baisse de 20% par rapport à ses sommets de 2021. Carré (NYSE:SQ) était dans une situation similaire dans son rapport sur les résultats.

La Fintech est un investissement pour des générations

Ce sont d’excellentes entreprises fintech avec des perspectives optimistes. Même avant la pandémie, mais surtout depuis, les tendances en leur faveur se sont accélérées, avec une longue piste pour démarrer. Ils ont également leurs mains dans tous les bons domaines, y compris Crypto. Dans les conditions actuelles, la faiblesse des actions PayPal est l’occasion de devenir long. Le potentiel des 50 millions d’utilisateurs de la filiale Venmo est à lui seul une raison suffisante pour se lancer.

Mais même si j’aime le pronostic, nous ne devons pas sauter aveuglément. Ma préoccupation vient de l’exubérance irrationnelle qui règne sur les marchés. Les taureaux ne vendent que pour acheter autre chose.

De plus, il y a une nouvelle race d’investisseurs de détail à affronter, et ils sont féroces. Ils ont une conviction extrême sans le soutien habituel pour cela. J’ai eu l’occasion de les côtoyer sur les réseaux sociaux. Ils sont très confiants et peu disposés à se plier.

Seul le temps nous dira si leurs positions s’avèrent durables pendant les cycles baissiers. Pour l’instant, cela fonctionne car les conditions macroéconomiques favorisent les taureaux. Nous avons des vents arrière extrêmes pour compenser les nids-de-poule de compétence.

Le gouvernement américain insuffle à l’économie une somme astronomique; nous sommes déjà au-dessus de 5 billions de dollars. C’est plus grand que le PIB de n’importe quel pays sur la planète, à l’exception de deux. Court-circuiter autant de catalyseur artificiel serait dangereux pour votre compte bancaire.

L’achat d’actions PYPL sur Dips a du sens

Source: Graphiques par TradingView

Par conséquent, acheter les creux a du sens et les actions PayPal sont éligibles. À la fin de l’année dernière, il est passé de 230 $, ce que nous avons décrit comme un niveau de conflit. Ce niveau est maintenant proche de fournir un soutien.

Comme ce n’est pas une ligne absolue dans le sable, les investisseurs devraient laisser une marge de manœuvre. Ils peuvent le faire en utilisant des options pour vendre des put au lieu d’acheter des actions purement et simplement. Sinon, il est préférable de prendre des positions partielles et d’ajouter plus tard si la vente persiste. Il existe un support technique supplémentaire d’environ 190 $ par action. Ceux qui ont la chance d’y entrer devraient être très heureux au cours des prochaines années.

Il y a une justification fondamentale à l’enthousiasme. Le compte de résultat montre que les revenus et le résultat net ont augmenté de 60% et 130% en quatre ans. Ce sont des chiffres impressionnants mais ce qui est plus attrayant, c’est que le stock est encore bon marché. Compte tenu de la forte croissance, les ratios 70 P / E et 14 prix / ventes sont raisonnables. C’est encore environ 40% moins cher que Tesla (NASDAQ:TSLA) par une comparaison absolue.

PayPal a une bonne histoire à raconter et un support technique en plus. Pour adoucir encore plus le pot, les fondamentaux suggèrent qu’il est encore bon marché. Ce sont des raisons suffisantes pour que je soutienne la possession d’actions sur la faiblesse, pas de panique.

SQ a annoncé des bénéfices hier soir et l’action a subi un premier choc négatif mais s’est rapidement rétablie. Peut-être que la majeure partie de la mousse est déjà sortie et que les taureaux pourraient être prêts à recommencer à acheter. Nous entrons toujours dans une saison saisonnière difficile pour les actions, donc la prudence reste une bonne idée.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.