PayPal vise à devenir une super application pour les entreprises qui vendent à l’échelle mondiale

Technologie pour les MPME : Le fournisseur américain de solutions de paiement numérique PayPal a annoncé son ambition de devenir une organisation commerciale permettant aux petites entreprises de vendre en ligne sur plusieurs canaux tout en ayant accès à des clients au-delà des frontières.

“PayPal s’efforce de devenir une super application pour les consommateurs qui nous permettra de passer d’un simple paiement à un consommateur à une offre de services financiers et d’expérience commerciale beaucoup plus robuste”, a déclaré Jim Magats, SVP, Omni Payments chez PayPal.

PayPal en Inde s’est concentré sur permettre aux petites entreprises d’acheter et de vendre à l’échelle mondiale et l’idée est d’avoir une application intégrée qui offre tous les services dont un commerçant aurait besoin pour vendre dans plusieurs zones géographiques : création de l’entreprise, gestion de l’inventaire, catalogage des produits, dédouanement, gestion des retours entre autres. La société avait annoncé plus tôt cette année sa sortie des services de paiement nationaux en Inde pour se concentrer sur la rationalisation des transactions transfrontalières.

« Nous envisageons maintenant d’offrir une boîte à outils aux petites entreprises pour permettre aux vendeurs d’accepter les paiements en magasin, ainsi que de créer des catégories de produits et des catalogues de produits qui leur permettent de gérer essentiellement leur inventaire et d’offrir ces choses de manière beaucoup plus transparente, », a déclaré Magats. Il a souligné qu’il est important d’offrir aux petites entreprises ces capacités de produit afin qu’elles soient en mesure de rivaliser avec les plus grands acteurs.

Sur les nouveaux produits, la société a déclaré qu’elle activait actuellement des solutions telles que le code QR pour que les commerçants acceptent les paiements et des outils de gestion des risques pour éradiquer les fraudes. “Beaucoup de travail a été fait autour de la gestion des risques pour s’assurer que les transactions sont effectuées avec les bons vendeurs”, a déclaré Magats.

Plus tôt en mai 2021, PayPal a introduit un processus automatisé pour permettre aux exportateurs d’obtenir le document Foreign Inward Remittance Advice (FIRA) auprès des banques, qui sert de preuve pour tous les envois de fonds et paiements reçus de l’étranger. De plus, en avril 2021, PayPal s’est associé à FlexiLoans pour fournir des prêts commerciaux sans garantie aux PME.

