PayPal vous permettra de payer en ligne avec Bitcoin, Ethereum et Litecoin – .

Visa a annoncé lundi un nouveau programme pilote pour tester les règlements de transactions à l’aide de la crypto-monnaie. Le nouvel essai de paiement n’aura pas d’incidence sur les utilisateurs finaux qui utilisent des cartes de débit à partir de la plate-forme d’échange cryptographique Crypto.com. Les utilisateurs pourront payer des marchandises sans se soucier de ce qui se passe en arrière-plan – les cartes Crypto.com prennent en charge les recharges à partir du solde cryptographique. En fin de compte, certains des frais que la bourse doit payer à Visa pour les transactions en ligne seront réglés en USDC, une pièce stable indexée sur le dollar.

PayPal a suivi mardi avec un autre mouvement de paiement en ligne impliquant la cryptographie. Cette fois-ci, l’initiative de PayPal a un impact direct sur les acheteurs, car ils seront en mesure de convertir instantanément les soldes de trésorerie bitcoin, ethereum, litecoin et bitcoin en fiat, qui peuvent ensuite être utilisés pour les paiements en ligne.

PayPal a apporté des fonctionnalités d’échange de crypto-monnaie à son application à la mi-novembre 2020, permettant aux utilisateurs d’acheter et de vendre du bitcoin, de l’éthereum, du bitcoin cash et du litecoin dans l’application. La nouvelle fonctionnalité s’appuie simplement sur cela.

Le paiement avec Crypto est disponible pour les utilisateurs PayPal aux États-Unis et est un processus simple. Les utilisateurs pourront choisir le solde à utiliser pour les paiements en ligne. Les paiements cryptographiques apparaissent à côté des paiements plus traditionnels, y compris les virements bancaires, les cartes de débit ou de crédit ou le solde fiduciaire dans PayPal. Cela suppose que le solde de la crypto-monnaie est suffisant pour couvrir la valeur de l’achat en ligne.

Une fois que le client sélectionne l’une des quatre crypto-monnaies différentes disponibles dans PayPal et confirme l’achat, PayPal traitera les transactions.

Il est important de noter que les utilisateurs de PayPal ne paieront pas les détaillants directement via crypto. Ce type de règlement peut être coûteux et prendre du temps, selon la pièce numérique choisie utilisée pour le paiement. PayPal ne prend pas en charge ce type de portefeuille crypté pour le paiement par portefeuille crypté. Au lieu de cela, PayPal échangera simplement la crypto-monnaie sélectionnée en dollars américains, qui seront ensuite utilisés pour régler le paiement. Il s’agit toujours d’un achat en ligne qui utilise un transfert fiduciaire traditionnel.

PayPal dit qu’il ne facture aucun frais de transaction lorsque les utilisateurs sélectionnent Checkout with Crypto, mais la société utilisera un spread de conversion de crypto-monnaie lors de l’échange de bitcoin, ethereum, litecoin ou bitcoin cash en dollars américains.

Selon les fluctuations de prix du jour, il pourrait être préférable de conserver la crypto et de payer avec fiat, pourraient dire certaines personnes. C’est parce que le marché de la cryptographie connaît actuellement une course haussière et que l’intérêt pour la cryptographie ne semble que se renforcer. Mais le marché peut être très volatil et changer rapidement de direction. En fin de compte, il appartient aux utilisateurs de PayPal de décider du solde à utiliser pour les paiements en ligne. La courte vidéo de PayPal expliquant la nouvelle fonctionnalité de paiement avec Crypto suit ci-dessous:

