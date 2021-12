Pays à la pointe des crypto-monnaies

Il y a beaucoup de rumeurs dans l’actualité sur les crypto-monnaies et la technologie blockchain. Il gagne en popularité et les pays commencent à le mettre en œuvre dans leurs systèmes économiques. Certains pays ont commencé à utiliser la crypto-monnaie comme forme alternative de paiement pour les services gouvernementaux. Certains l’utilisent à des fins éducatives, telles que l’exploitation minière ou le cryptage. D’autres y voient un moyen de diversifier les réserves de change. Indépendamment de la raison pour laquelle ils choisissent d’adopter cette nouvelle tendance, ces premiers utilisateurs établiront une base solide pour les aider à bâtir des économies prospères.

Le sauveur

El Salvador est devenu le premier pays au monde à reconnaître le bitcoin comme monnaie légale, un test du monde réel qui, selon ses partisans, réduira les frais de transfert sur les milliers de milliards de dollars envoyés chez eux par d’autres pays, mais les critiques trouvent cela difficile. blanchiment d’argent.

L’initiative prévue par le jeune, dynamique et renommé président Nayib Bukele vise à réduire de 400 millions de dollars les frais de transfert payés chaque année.

la Suisse

La Suisse est un leader dans l’adoption de la crypto-monnaie depuis un certain temps. Ils sont le premier pays à développer un programme ICO conforme aux lois sur les valeurs mobilières existantes. Ils travaillent sur leur crypto-monnaie. La banque centrale suisse estime qu’elle pourrait assurer la stabilité du secteur financier et l’aider à éviter de futurs ralentissements économiques si les banques étaient soutenues par un gouvernement. La crypto-monnaie sera sans aucun doute quelque chose que nous verrons davantage à mesure que les gouvernements réaliseront son potentiel.

La Colombie

La Colombie a été l’un des premiers pays à explorer la technologie blockchain à des fins éducatives, en particulier le codage, dans les universités colombiennes. Cette nouvelle façon d’enseigner aux étudiants les crypto-monnaies donne un aperçu de la façon dont les gens peuvent les utiliser, ainsi que des obstacles potentiels en cours de route. Avec ce type de connaissances, les étudiants seront mieux équipés pour créer des produits et services innovants utilisant des crypto-monnaies à l’avenir.

Estonie

L’Estonie a été l’un des premiers pays à implémenter la technologie blockchain dans leurs systèmes gouvernementaux en 2012, lorsqu’elle a lancé un système de vote en ligne qui utilisait la blockchain pour des raisons de sécurité. Ils continuent d’utiliser les crypto-monnaies comme moyen de diversifier leurs réserves de change en créant leur programme de résidence électronique où les citoyens peuvent demander des identifiants numériques plutôt que physiques, car de nombreux Estoniens vivent déjà à l’étranger. Cela montre comment les gouvernements commencent à comprendre le potentiel des crypto-monnaies non seulement économiquement mais aussi socialement !

Taïwan

Taïwan a exploré des programmes d’extraction de crypto-monnaie dans l’espoir de diversifier ses réserves de devises étrangères, car de nombreux pays commencent à utiliser d’autres devises aux côtés de l’USD. Ils ont également publié du matériel pédagogique sur la technologie blockchain et créé des programmes où les citoyens taïwanais vivant à l’étranger peuvent voter sur des questions locales à l’aide de la technologie du grand livre distribué (DLT). La compréhension de Taïwan des crypto-monnaies montre comment les gouvernements commencent à réaliser leur potentiel non seulement économiquement mais aussi socialement.

Islande

L’Islande a été l’un des premiers à adopter la crypto-monnaie lorsqu’elle a décidé en 2012 de mettre en œuvre le DLT dans son secteur bancaire afin que les consommateurs puissent suivre leurs transactions. Ils continuent d’explorer les moyens d’utiliser la crypto-monnaie à des fins financières telles que le commerce, les systèmes de paiement et même les services bancaires. La crypto-monnaie devient de plus en plus populaire en Islande en raison de son faible taux d’inflation, ce qui la rend plus stable que les devises traditionnelles.

Dernières pensées

L’une des principales raisons pour lesquelles les gouvernements commencent à utiliser la crypto-monnaie est qu’ils la considèrent comme un moyen de diversifier leurs réserves de change. Les crypto-monnaies offrent de nombreux avantages à leurs utilisateurs, notamment un paiement rapide, de faibles coûts de transaction et une protection contre la fraude. Plus il y a de pays qui commencent à utiliser des crypto-monnaies, plus elles deviendront populaires.