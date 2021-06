Pays-Bas – Autriche : voici les clés pour lesquelles un Orange Mécanique est un favori

in

16/06/2021 à 10h49 CEST

La Euro 2021 il continue d’avancer sans heurts et sans revers majeurs. En ce moment, trois grandes équipes ont montré leur plein potentiel : France, Angleterre et Hollande ou Pays-Bas.

Aujourd’hui, nous devons parler de la Orange mécanique puisque sa prochaine confrontation sera demain contre une équipe plutôt modeste : l’Autriche, qui n’a jamais battu les Néerlandais dans un match de football. En six matchs, l’Autriche a perdu les six, également généralement par un glissement de terrain, le match le plus proche étant 3-4.

Même comme ça, L’Autriche a réussi à battre facilement la Macédoine du Nord en phase de groupes avec un 3-1 qui a servi de moral révulsif pour l’équipe sudaleman.

Bien que les Autrichiens veuillent surprendre, l’équipe néerlandaise a toujours le facteur terrain de son côté, car le match se déroulera dans le Johann Cruyff Arène d’Amsterdam.

Quoi qu’il en soit, nous laisserons des doutes demain à 21h00., alors que les deux équipes se retrouvent dans le face-à-face final qui pourrait permettre aux Pays-Bas de passer en première poule.