Pays-Bas – États-Unis : l’« Oranje » de Martens veut se venger à Tokyo

30/07/2021

Le à 01:07 CEST

“Les secondes n’ont jamais été bonnes”, disent-ils. Cela dépend de qui. Pays-Bas ou États-Unis. Pour l’une de ces sélections, ce sera. Et c’est que l’histoire se répète, que la finale de Lyon apparaît à nouveau plus tôt que prévu aux JO de Tokyo et les champions du monde et d’Europe actuels se retrouvent en match officiel. Cette fois, les « Oranje » veulent se venger.

Cette médaille d’argent à la Coupe du monde 2019 en France a eu un goût amer pour les Néerlandais. Ils ont joué un rôle impeccable dans le tournoi et ont tenu tête aux reines du monde qui avaient besoin du VAR pour réaffirmer leur domination. Les deux équipes se sont retrouvées lors d’un match amical en novembre de l’année dernière qui s’est soldé par le même résultat que la toute finale. Mais cette fois ils arrivent avec des sensations très différentes.

Les États-Unis, un rôle qui pourrait être amélioré

Le favori classique n’est plus si invincible. Ils n’ont ajouté que quatre des neuf points en phase de groupes des Jeux. Il voyait dans sa mise en scène comme une Suède largement supérieure lui a arraché une séquence impeccable de 44 matchs sans défaite (2-0). Et malgré la défaite de la Nouvelle-Zélande (1-6), ils n’ont pas pu passer le match nul et vierge contre l’Australie de Sam Kerr.

Pays-Bas, meilleur buteur

Le rôle des Néerlandais est très différent. Lors de leur première participation olympique, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale, devenant ainsi l’équipe qui a marqué le plus de buts aux Jeux. Avec Miedème Oui Lieke martres à l’avant, dix buts ont été marqués par la Zambie, trois par le Brésil dans un match qui s’est soldé par un match nul et huit par la Chine. Et c’est précisément la joueuse d’Arsenal qui a également battu un record qu’elle peut encore étoffer. Elle est désormais la joueuse avec le plus de buts – huit – dans un tournoi olympique et n’a disputé que trois matchs.

Pays-Bas ou États-Unis. Après deux ans, leurs chemins se croisent à nouveau dans un match officiel. Sur les quatorze joueurs ayant disputé la finale lyonnaise, treize sont entrés dans la liste des Vlatko Andonovski se rendre à Tokyo et dix des treize qui ont combattu pour la coupe en France ont également répété dans l’appel à Sarina Wiegman. martres, Miedème, Van de Donk, Van der gragt, Dekker, Groenen, Van de Sanden, Roord, Van Veenendaal Oui Beerensteyn ils retrouvent les visages avec Morgan, Lavelle, Rapinoé, Lloyd, Mewis, Naeher, Dahlkemper, O’Hara, presse, Sauerbrunn, Dunn, Ertz Oui Bruyère. Et cette fois, les « Oranje » veulent la vendetta. Parce qu’il ne se contentera pas d’argent. Il vise l’or et gagner les champions du monde est un pas de géant.