Pays-Bas-Gibraltar : les ‘Oranje’ ne veulent pas de revers

Leader contre dernier, 16 points contre 0, puissance contre vulnérabilité. L’équipe des Pays-Bas, qui commande sereinement le groupe G, Ils accueilleront le faible Gibraltar à De Kuip à Rotterdam, qu’ils ont déjà battu 0-7 au match aller.

L’équipe de Louis Van Gaal a non seulement commandé l’arrêt sur la table, mais est également venue avec de l’air dans la poitrine après la victoire contre la Lettonie. Bien qu’il n’ait pu sortir de sa manche qu’un 0-1 à domicile, les « Oranje » ont dominé les actions du début à la fin et il a tiré jusqu’à 29 fois. L’objectif contre Gibraltar sera de bien mieux capitaliser sur les options de buts et d’étendre les matchs en ligne avec les victoires à quatre.

Le coup doit venir avant l’équipe uruguayenne Julio Ribas. L’Uruguayen a vu son équipe encaisser au moins trois buts lors de chacun de ses sept matches de qualification. pour la Coupe du monde dans le groupe, le plus grand nombre de toutes les nations de l’UEFA, tandis que Saint-Marin et la Lituanie sont les seules équipes à les rejoindre à un lamentable zéro point.

Concernant le onze, Van Gaal espère déplacer quelques pièces afin d’économiser de l’argent pour affronter le Monténégro mercredi. Wijnaldum revient de suspension et commencerait avec Frenkie De Jong et Gravenberch dans la moelle épinière, cette dernière utilisée comme rotation par le technicien.

Un autre qui peut faire une présence est Noa Lang, la révélation extrême des Brujas qui agirait sur l’aile droite. Avec Malen talonné à la bande de la main gauche, la position avancée a un propriétaire : Memphis Depay. L’azulgrana a déjà sept buts et est le buteur de la phase.

ALIGNEMENTS POSSIBLES :

Pays Bas: Bijlow ; Bois, De Ligt, Van Dijk, Malacia; Wijnaldum, F. De Jong, Gravenberch; Lang, Depay, Malen.

Gibraltar: Robba ; Wiseman, Mouelhi, R. Chipolina, Olivero, J. Chipolina; Walker, Torrilla, Ronan, Pons ; Style

Arbitre: Vitali Meshkov (Russie).

Heure: 20h45.

Stade: De Kuip.