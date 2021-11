Pays-Bas : Regardez un moment d’horreur une énorme explosion secouer La Haye – une boule de feu déchire la rue | Monde | Nouvelles

Les autorités néerlandaises ont utilisé des canons à eau, des chiens et des policiers à cheval pour arrêter les émeutes de jeunes qui ont allumé des incendies et lancé des feux d’artifice dans les pires troubles depuis qu’un verrouillage complet a entraîné des troubles généralisés et plus de 500 arrestations en janvier. Les derniers troubles ont commencé vendredi soir à Rotterdam, où la police a ouvert le feu sur une foule qui s’était multipliée par centaines lors d’une manifestation qui, selon le maire de la ville, s’était transformée en « une orgie de violence ». Trois personnes soupçonnées d’avoir été touchées par des balles de la police sont restées à l’hôpital dimanche, selon un communiqué des autorités.

Les manifestations ont été déclenchées par l’opposition aux plans du gouvernement visant à restreindre l’utilisation d’un pass corona national aux personnes qui se sont remises de COVID-19 ou qui ont été vaccinées, à l’exclusion de celles dont le résultat du test est négatif.

Les Pays-Bas ont réimposé certaines mesures de verrouillage à ses 17,5 millions d’habitants le week-end dernier pendant trois semaines initiales dans le but de ralentir une résurgence du virus, mais les infections quotidiennes sont restées à leur plus haut niveau depuis le début de la pandémie.

Les jeunes ont également été mis en colère par une interdiction des feux d’artifice du Nouvel An pour éviter une pression supplémentaire sur les hôpitaux qui ont déjà été contraints de réduire les soins en raison d’une augmentation du nombre de patients COVID-19.

Certains des affrontements les plus graves de samedi soir ont eu lieu à La Haye, où cinq policiers ont été blessés, dont un grièvement, selon un communiqué de la police. La police a mené des poursuites à cheval et arrêté 19 personnes, dont l’une pour avoir jeté une pierre par la fenêtre d’une ambulance qui passait.

Deux matchs de football de la ligue Eredivisie, qui ont été fermés au public en raison des restrictions plus strictes du COVID-19, ont été brièvement interrompus samedi soir alors que de petits groupes de fans se sont introduits dans les stades et ont lancé des feux d’artifice.

Treize autres arrestations ont été signalées par la police dans deux villes de la province méridionale du Limbourg, tandis que des troubles ont également été signalés dans la province septentrionale du Flevoland.

Huit personnes ont été arrêtées dans la ville d’Urk, où une station de test COVID-19 a été incendiée plus tôt cette année.

Les autorités sanitaires néerlandaises ont déclaré mercredi qu’elles manquaient de tests COVID-19, les Pays-Bas ayant enregistré plus de 20 000 nouveaux cas de coronavirus pour la deuxième journée consécutive, le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Les admissions à l’hôpital sont en augmentation et plusieurs réduisent les soins réguliers pour accueillir les patients COVID-19.

La dernière vague a commencé peu de temps après que le gouvernement a mis fin à la distanciation sociale et à d’autres mesures en septembre – une décision qui a été annulée alors que les cas montent en flèche.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement de Rutte a réintroduit les masques dans les magasins et le week-end dernier, il a réimposé un verrouillage partiel, y compris la fermeture des bars et des restaurants après 20 heures. Mais l’impact de ces mesures n’a pas encore été vu dans les chiffres quotidiens.

Le Parlement a rencontré Rutte hier soir pour débattre de l’opportunité de restreindre l’accès aux lieux publics intérieurs aux personnes qui ont un « corona pass » montrant qu’elles ont été vaccinées ou déjà guéries d’une infection.