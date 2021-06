Pays-Bas – République tchèque : Rencontrez le favori pour gagner selon les cotes de l’Euro

in

La phase de groupes du Euro 2020 il a culminé et, après son développement, il a été défini avec encore plus d’emphase quelles équipes peuvent gagner le tournoi continental. Ainsi, des noms comme France, Belgique et Italie a pris une position forte sur les projections, de la même manière qu’elle a Pays Bas, l’une des rares équipes à avoir un rythme parfait lors de la première étape du tournoi.

Ainsi, la combinaison de Frank de Boer est cité ce dimanche contre le République tchèque remplir leurs responsabilités lors des huitièmes de finale de la compétition, se présentant clairement comme les favoris pour remporter le concours. Spécifiquement, Une victoire Orange Mécanique se paie à 1,67 chez les bookmakers, contrairement aux 5,5 euros qu’apporte une éventuelle victoire des Tchèques Oui le 3.9 d’une égalité hypothétique.

Étonnamment, et contrairement à ses performances contemporaines, La République tchèque bat les Pays-Bas au record du face-à-face avec 5 victoires, 3 défaites Oui 3 tirages. Cependant, les Néerlandais continuent d’être prédits comme les vainqueurs du match de dimanche. 27 juinBien qu’il faille encore attendre leurs 90 minutes de football respectives pour confirmer les anticipations.