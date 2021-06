Pays-Bas v République tchèque Commentaire EN DIRECT: nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT

in

Les Pays-Bas affronteront la République tchèque dimanche en huitièmes de finale du Championnat d’Europe.

Les Néerlandais ont retrouvé leur ancien meilleur jusqu’à présent cet été, remportant trois victoires sur trois dans le groupe C et marquant le plus de buts en phase de groupes.

Les Pays-Bas affronteront la République tchèque en huitièmes de finale de l’Euro 2020

Ils affrontent maintenant une équipe tchèque qui a terminé troisième du groupe D et a été battue par l’Angleterre la dernière fois.

Le vainqueur de cette rencontre à Budapest affrontera soit le Pays de Galles, soit le Danemark en quarts de finale.

Calendrier de l’Euro 2020

Voici qui joue qui dans les 16 derniers…

Pays de Galles vs Danemark (17h, samedi 26 juin, Amsterdam)

Italie vs Autriche (20h, samedi 26 juin, Londres)

Pays-Bas vs République tchèque (17h, dimanche 27 juin, Budapest)

Belgique vs Portugal (20h, dimanche 27 juin, Séville)

Croatie vs Espagne (17h, lundi 28 juin, Copenhague)

France vs Suisse (20h, lundi 28 juin, Bucarest)

Angleterre vs Allemagne (17h, mardi 29 juin, Londres)

Suède vs Ukraine (20h, mardi 29 juin, Glasgow)

Pays-Bas-République Tchèque : Effectifs

Pays-Bas

Gardiens de but: Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Défenseurs: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter Milan), Denzel Dumfries (PSV), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joël Veltman (Brighton), Owen Wijndal (AZ)

Milieu de terrain: Frenkie de Jong (Barcelone), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Quincy Promes (Spartak Moskva), Jurriën Timber (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Avant: Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Séville), Memphis Depay (Lyon), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Wout Weghorst (Wolfsburg)

République Tchèque

Gardiens de but: Tomáš Koubek (Augsbourg), Aleš Mandous (Olomouc), Tomáš Vaclík (Séville)

Défenseurs: Jan Bořil (Slavia Praha), Jakub Brabec (Viktoria Plzeň), Ondřej Čelůstka (Sparta Praha), Vladimír Coufal (West Ham), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), Tomáš Kalas (Bristol City), Tomáš Holeš (Slavia Praha) , Aleš Matějů (Brescia), David Zima (Slavia Praha)

Milieu de terrain: Antonín Barák (Vérone), Vladimír Darida (Hertha Berlin), Jakub Jankto (Sampdoria), Alex Král (Spartak Moskva), Lukáš Masopust (Slavia Praha), Jakub Pešek (Sparta Praha), Michal Sadílek (Liberec), Petr Ševčík (Slavia Praha), Tomáš Souček (West Ham)

Avant: Adam Hložek (Sparta Praha), Michael Krmenčík (PAOK), Tomáš Pekhart (Legia), Patrik Schick (Leverkusen), Matěj Vydra (Burnley)

Les Néerlandais ont été très impressionnants jusqu’à présent cet été