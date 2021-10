Pays crypto: l’Inde parmi les 10 pays les plus conscients et les plus intéressés par les crypto-monnaies, selon un rapport

L’Inde a été classée deuxième sur 154 pays sur l’indice mondial d’adoption de la cryptographie 2021 par Chainalysis en août de cette année. (Source de la photo : .)

Alors même que le gouvernement Modi envisage de réguler l’écosystème des crypto-monnaies en Inde, l’engouement autour du Bitcoin et d’autres cryptos parmi les utilisateurs en Inde est important. En fait, sur la base du nombre total de recherches mondiales au cours des 12 derniers mois, du nombre de propriétaires de crypto, de l’indice mondial d’adoption de la crypto et d’autres facteurs, l’Inde est actuellement le septième pays le plus « conscient de la crypto ». Le pays a été classé parmi 50 pays sur le niveau d’intérêt et de sensibilisation pour les cryptos parmi ses habitants dans la dernière étude de la plateforme de découverte et de comparaison de courtiers BrokerChooser.

Sur un score de sensibilisation à la cryptographie de 10, l’Inde a obtenu un score de 4,39, devant des pays tels que l’Australie, Singapour, le Canada, la France, l’Allemagne, le Japon, etc. L’Ukraine est en tête du classement avec un score de 7,97, suivie de la Russie, des États-Unis, du Kenya et de l’Afrique du Sud. , et le Royaume-Uni. Les expressions cryptographiques incluses dans la recherche étaient la crypto-monnaie, la comparaison de la crypto-monnaie, la crypto-monnaie dans laquelle investir, la crypto-monnaie à acheter, le trading de crypto-monnaie, les tendances de la crypto-monnaie et les courtiers en crypto-monnaie.

Les données sont également intéressantes concernant le nombre total de recherches de crypto, le nombre de propriétaires de crypto et l’indice mondial d’adoption de la crypto. Par exemple, l’Inde avait le deuxième plus grand nombre (près de 36 lakh) de recherches cryptographiques totales, tandis que les États-Unis enregistraient le plus grand nombre de recherches cryptographiques. En ce qui concerne le nombre de propriétaires de crypto, l’Inde est en tête du décompte avec plus de 10 crores de propriétaires, suivie des États-Unis et de la Russie. L’Inde a été classée deuxième sur 154 pays sur l’indice mondial d’adoption de la cryptographie 2021 par Chainalysis en août de cette année.

À la fin du deuxième trimestre 2021, l’adoption mondiale de la cryptographie a augmenté de plus de 2300% depuis le troisième trimestre 2019 et de plus de 881% l’année dernière, selon l’indice. La raison en est que «sur les marchés émergents, beaucoup se tournent vers la crypto-monnaie pour préserver leur épargne face à la dévaluation de la monnaie, envoyer et recevoir des envois de fonds et effectuer des transactions commerciales, tandis que l’adoption en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Asie de l’Est sur l’année dernière a été largement alimentée par l’investissement institutionnel.

Le rôle de Cryptos dans la création d’emplois gagne également en importance maintenant. D’environ 50 000 personnes actuellement, l’industrie a le potentiel de créer plus de 8 lakh d’emplois d’ici 2030, tandis que l’industrie devrait atteindre 241 millions de dollars d’ici 2030 en Inde, avait déclaré Nasscom dans un rapport publié le mois dernier en partenariat avec crypto échanger WazirX. Jusqu’à présent, 6,6 milliards de dollars ont été investis par des investisseurs de détail indiens dans les cryptos alors même que le marché, qui comprend les applications cryptographiques dans le commerce, les paiements P2P, les envois de fonds et la vente au détail, entre autres, a augmenté de 39% au cours des cinq dernières années en Inde.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur/rapport respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

