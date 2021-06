Pays de Galles contre Danemark | Euro 2021 : Bale : Domicile. Le golf. Madrid. Dans cet ordre.

Le Danemark a battu le Pays de Galles 4-0 pour atteindre les quarts de finale de l’Euro 2020 samedi, prouvant une fois de plus qu’ils sont une équipe à prendre au sérieux cet été.

Sans une étoile de Gareth Balela stature de , les Danois étaient de loin la meilleure équipe ce jour-là.

Balle n’était pas le héros dont son Pays de Galles avait besoin. Le – encore – Real Madrid footballeur a tenté de diriger son équipe en première mi-temps, mais son impact s’est estompé au fil des minutes. Il a une grande chance mais ne l’a pas saisie. Maintenant, son avenir est en suspens.

Martin Braithwaite se sent important quand il joue pour son pays et ça se voit. le Barcelone l’attaquant n’a jamais manqué de confiance, mais il a un rôle à jouer avec Danemark qu’il n’a pas apprécié au Camp Nou. Il a été excellent et a marqué le but qu’il méritait sur le tard.

Kasper Dolberg est le nouveau héros du Danemark. Son double a Danemark en quarts de finale du Championnat d’Europe, inscrivant son nom dans les livres d’histoire de son pays.

Danemark méritent un énorme crédit pour être allé aussi loin, surtout compte tenu de la façon dont leur tournoi a commencé avec Christian Eriksen‘s peur de la santé. Leur unité et leur capacité à aller aussi loin sont louables.

Et qu’est-ce qui se passerait si Danemark devenir la surprise de cet été ? Ils pouvaient battre soit le République tchèque ou Pays-Bas et, en demi-finale, tout peut arriver s’ils osent rêver.