Pays de Galles nouveau: les Britanniques furieux alors que le dossier met en garde le Royaume-Uni face à la capitulation | Politique | Nouvelles

Le premier ministre gallois, Mark Drakeford, a averti le Premier ministre Boris Johnson que si son approche de la gestion de l’Union se poursuivait, il y aurait une perspective croissante de « éclatement du Royaume-Uni ».

Le gouvernement gallois publiera un document intitulé « Reforming our Union: Shared Governance in the UK » qui expliquera comment les relations entre Londres, Édimbourg, Cardiff et Belfast peuvent être « réinitialisées ».

Cardiff affirme que le Royaume-Uni doit être basé « sur un partenariat d’égal à égal » avec des opportunités régulières pour les quatre gouvernements de travailler ensemble et de gérer correctement les différends.

M. Drakeford a déclaré : « Tout au long de ma vie politique, j’ai plaidé en faveur de la solidarité entre les peuples et les nations de l’Union.

“Cependant, il est devenu de plus en plus difficile de défendre l’Union, et la menace qui pèse sur elle n’a jamais été aussi grande de mon vivant.”

Mais les Britanniques ont riposté au Pays de Galles et ont appelé M. Johnson à “inverser la décentralisation” et à “mettre fin à ces absurdités”.

Répondant à une histoire d’Express.co.uk sur le document, un lecteur a déclaré : « Plus tôt les pouvoirs dévolus seront retirés à ces clowns, mieux ce sera.

« Combien d’argent des contribuables anglais a coûté ces ordures égoïstes ? »

Une autre personne a ajouté : « Pouvons-nous s’il vous plaît inverser la décentralisation et mettre ce non-sens de côté.

“C’est l’UE qui a demandé à Tony Blair de le mettre en œuvre.

“Maintenant que nous sommes hors de l’UE, il est temps de l’abandonner.

“C’est un autre projet qui a échoué, tout comme l’UE.”

Quelqu’un d’autre a dit que la dévolution était « l’une des plus grandes erreurs » de l’histoire britannique moderne.

Un autre lecteur d’Express.co.uk a commenté : « Le Pays de Galles et l’Écosse font la même erreur encore et encore – et c’est pourquoi il devrait y avoir un parlement anglais.

“Les dirigeants des parlements gallois et écossais ne sont pas égaux à Boris.

“Boris est le leader du Royaume-Uni, pas de l’Angleterre.”

Le document appelle également la Chambre des Lords à avoir un travail spécifique de protection de la constitution et de la dévolution.

Les ministres gallois souhaitent également créer un nouvel organisme public indépendant pour superviser la manière dont les accords de financement sont conclus au Royaume-Uni.

Cette décision intervient après la décision du gouvernement britannique de contourner le gouvernement gallois et d’allouer directement des fonds au développement régional et local via des fonds à l’échelle du Royaume-Uni dans le cadre du programme de mise à niveau de M. Johnson.