Pays de Galles: un voyou a donné des coups de pied, des coups de poing et des crachats à OAP qui lui a jeté du caca de chien | Royaume-Uni | Nouvelles

Ethan Bartlett, 20 ans, a donné des coups de pied, des coups de poing et craché sur un promeneur de chien de 72 ans à la suite d’une altercation au sujet de l’animal de compagnie de l’homme qui a conduit Bartlett à se faire lancer un sac de crottes de chien. L’incident a eu lieu sur le chemin de halage du canal entre Trebanos et Pontardawe dans la vallée de Swansea le 21 juillet.

David Singh, procureur, a déclaré à Swansea Crown Court que la victime promenait son chien sur le chemin lorsqu’il a rencontré Bartlett et deux femelles. L’accusé a été entendu dire: “Si ce chien ne bouge pas, il sera dans le canal” et le retraité l’a interpellé sur le commentaire.

Selon WalesOnline, M. Singh a déclaré que Bartlett, qui a une série d’agressions sur son casier judiciaire, a demandé au promeneur de chiens quel âge il avait, puis a déclaré: “J’ai 21 ans, je peux vous sortir.”

L’altercation est ensuite devenue physique, le retraité lançant un sac de crottes de chien sur Bartlett et Bartlett emmenant l’homme au sol, donnant des coups de poing et des coups de pied à sa victime et lui crachant dessus.

Au moment de l’assaut du canal, il faisait l’objet d’une peine avec sursis prononcée en octobre 2019 pour avoir agressé un homme ayant des difficultés d’apprentissage. Il a également un avertissement pour voies de fait causant des lésions corporelles réelles.

Hywel Davies, atténuant, a déclaré que l’accusé avait décrit “avoir perdu la tête” après que le sac de désordre de chien lui ait été jeté. Il a déclaré que son client prenait des mesures pour lutter contre son abus de drogues et “regrette amèrement” ses actions le jour en question. M. Davies a ajouté que la peinture et la décoration étaient la passion de l’accusé et qu’il souhaitait poursuivre ses activités à l’avenir.

Le juge Paul Thomas QC a déclaré que de nombreux mots lui venaient à l’esprit en pensant au comportement de Bartlett sur le chemin de halage, dont le plus poli était “lâche”. Il a déclaré qu’il était peut-être “mal avisé” que le retraité jette le sac de crottes de chien, mais il a décrit l’accusé comme un “jeune homme violent” et a déclaré qu’il semblait que la seule façon pour les tribunaux de le traiter était de verrouiller lui en haut.

En accordant à l’accusé la réduction d’un tiers requise pour son plaidoyer de culpabilité, le juge l’a condamné à 12 mois de prison et a activé deux mois de la peine avec sursis précédemment imposée pour qu’ils soient exécutés consécutivement.

Bartlett purgera jusqu’à la moitié de la période de 14 mois en détention avant d’être libéré sur permis pour servir le reste dans la communauté.

Reportage supplémentaire de Jason Evans.