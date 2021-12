Pays de Galles : une femme retrouvée à Pembroke nommée Lily Sullivan, 18 ans

Un homme a été arrêté pour suspicion de meurtre et la police lance un appel à témoins (Photo : Lily Sullivan/Instagram/Geograph.co.uk)

Les détectives tentent de reconstituer les derniers instants d’un jeune de 18 ans retrouvé mort après une soirée.

Le corps de Lily Sullivan a été retrouvé près d’un étang à Pembroke, au Pays de Galles, aux premières heures de vendredi matin.

Un homme de 31 ans a été arrêté pour suspicion de meurtre et reste en détention.

Les enquêteurs veulent retrouver toute personne qui a vu l’adolescente jeudi soir et ont publié une image d’elle prise la nuit de sa mort.

Ils lancent un appel à témoins dans le quartier de Main Street à partir de 19h30 et dans le quartier de Mill Pond à partir d’environ 2 heures du matin vendredi pour se manifester.

Miss Sullivan portait un haut court blanc, un jean bleu avec des genoux déchirés, une ceinture blanche et des bottes vernies noires.

Elle avait un tatouage d’araignée visible sur sa poitrine et des cheveux noirs décolorés sur le devant.

La police dit que cette image a été prise peu de temps avant la mort de Lily et l’a publiée pour faire appel à témoins (Photo: PA)

Un porte-parole de la police de Dyfed-Powys a déclaré: «Sa famille est soutenue par des officiers spécialisés.

«Un homme de 31 ans arrêté pour suspicion de meurtre est toujours en garde à vue.

« Toute personne susceptible de détenir des informations susceptibles d’aider l’enquête est invitée à prendre contact. »

Dans une déclaration antérieure, la force a déclaré qu’elle ne recherchait personne d’autre dans le cadre de son enquête, qui se poursuit.

