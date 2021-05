Pays de Galles: une fille de 16 ans arrêtée après que son jeune père eut poignardé à mort devant un pub | UK | Nouvelles

La première bande-annonce de la police du sud du Pays de Galles avec leurs plus grandes campagnes

Dean Bennett, 31 ans, a été transporté par avion à l’hôpital la nuit dernière après avoir été attaqué à Connah’s Quay, dans le nord du Pays de Galles. La police a déclaré que le père d’un enfant avait subi des coups de couteau et était décédé à l’hôpital Aintree, à Liverpool, à la suite de l’attaque.

Une femme de 46 ans et un homme de 35 ans ont également été arrêtés.

L’inspecteur en chef-détective Sion Williams a déclaré: «Nos sincères condoléances vont à la famille et aux amis de Dean en cette période incroyablement difficile.

«Nous comprenons qu’un incident grave comme celui-ci a suscité beaucoup d’inquiétude dans la communauté locale et nous tenons à rassurer les résidents que nous faisons tout ce que nous pouvons pour établir ce qui s’est passé.

«Les agents patrouillent dans la zone et un cordon de police reste en place.

Un homme a été poignardé à mort devant le pub du Pays de Galles (Image: NC)

“Pour aider à l’enquête en cours, j’encouragerais quiconque a des informations, en particulier quiconque a été témoin de l’incident, ou quiconque aurait pu se trouver à proximité de Dock Road peu avant 17 heures, à se manifester.”

Après sa mort tragique, les hommages ont commencé à affluer pour Dean, beaucoup affirmant qu’il avait l’un des «plus grands cœurs» de la ville.

Son amie Alleisha Carey a déclaré: «Votre rire me manquera et les blagues de merde qui l’accompagnaient.

«Je ne peux pas croire que cela vous soit réellement arrivé.

LIRE LA SUITE: Horreur de Londres alors qu’un homme poignardé dans une bagarre de masse à l’intérieur de Selfridges

“J’espère que tu as trouvé la paix mec.”

Cette triste nouvelle survient alors que les détectives ont averti que les forces de police se préparent à une augmentation des crimes au couteau et de la violence cet été alors que les restrictions de verrouillage sont levées.

Les détectives craignent que des disputes entre gangs ne soient installées dans les rues à mesure que la foule reviendra et que les pubs rouvriront complètement, malgré les chiffres du Bureau des statistiques nationales montrant que les crimes au couteau ont chuté de 9% en Angleterre et au Pays de Galles en 2020.

L’ONS a déclaré que la «majorité» des fluctuations des taux de criminalité de l’année dernière était due à une diminution du nombre de personnes dans les rues pendant de longues périodes de verrouillage.

Il est largement admis qu’une fois que les pubs rouvriront complètement demain et que les autres restrictions seront levées en juin, il pourrait y avoir une augmentation des infractions violentes et des attaques au couteau et aux armes à feu.

Nick Titchener, avocat de la défense pénale chez Lawtons Solicitors, a déclaré: «Les facteurs sous-jacents qui ont contribué à l’essor de la criminalité liée au couteau n’ont pas été abordés. La réduction de ces infractions était attribuable à la situation artificielle découlant pour la plupart des confinements nationaux forcés.

«Avec la levée des restrictions sur les rassemblements sociaux et la reprise d’un certain niveau de normalité dans la vie, il est regrettable mais inévitable que les problèmes sociaux actuels concernant les gangs et la criminalité liée au couteau refassent surface et que le nombre de ces délits augmente à nouveau.»

Le commissaire adjoint adjoint de la police du Met, Graham McNulty, est le chef du Conseil national des chefs de police pour lutter contre la criminalité au couteau.

M. McNulty a déclaré: «Nous sommes conscients de ces craintes (d’une augmentation) et c’est l’une des raisons du moment choisi pour Sceptre.

«Maintenant que les restrictions sont levées et que les pubs sont complètement ouverts, la plupart des forces à qui j’ai parlé prévoient de patrouiller dans les points chauds pour réduire la criminalité au couteau et se concentrer sur les délinquants les plus prolifiques connus.

«À Londres, nous sommes prêts et prévoyons de faire face à toute augmentation qui pourrait être observée.»

M. McNulty a déclaré qu’en supprimant les circonstances inhabituelles de 2020, les crimes au couteau étaient en augmentation constante.

Malgré la baisse des infractions enregistrées, il y a eu plusieurs coups de couteau et meurtres impliquant des adolescents.

Le mois dernier, un garçon de 14 ans a été accusé du meurtre d’un autre garçon de 14 ans à Londres.

En janvier, un garçon de 13 ans a été poignardé à mort à Reading et cinq jeunes de 13 à 14 ans ont été arrêtés.