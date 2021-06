Pays de Galles v Danemark: Ben Davies révèle le message de Christian Eriksen avant le choc de l’Euro 2020

Christian Eriksen et Ben Davies ont été coéquipiers pendant sept ans à Tottenham (Photo: .)

Ben Davies a déclaré que Christian Eriksen l’avait averti que le Pays de Galles était “dans une situation difficile” alors qu’il se prépare à se battre avec le Danemark pour une place en quarts de finale de l’Euro 2020.

Neuf jours seulement après l’arrêt cardiaque d’Eriksen au Parken Stadium de Copenhague, le Danemark est revenu pour réserver sa place pour la phase à élimination directe avec une victoire complète de 4-1 sur la Russie.

Les Danois n’avaient pas réussi à prendre un seul point avant le coup d’envoi, mais ont progressé en tant que deuxièmes derrière la Belgique dans le groupe B avec une différence de buts supérieure à la Finlande et la Russie, qui ont terminé respectivement troisième et quatrième.

Il y a eu des scènes émouvantes alors que les joueurs et les fans danois se sont joints à la célébration sans leur talisman au stade national et l’entraîneur-chef Kasper Hjulmand s’est assuré de rendre hommage à la star de l’Inter Milan – leur « grande inspiration » – après la victoire.



Le Danemark a battu la Russie pour terminer deuxième derrière la Belgique dans le groupe B (Photo: .)

L’entraîneur danois a également dévoilé un bracelet qu’il portait en l’honneur de l’ancienne star de Tottenham, mais les attentions se sont rapidement tournées vers leur prochain match de huitièmes de finale contre le Pays de Galles samedi soir.

« Le pays de Galles est un super adversaire. Ce sera un combat à cinquante-cinquante contre eux », a déclaré Hjulmand.

“Le Pays de Galles est, tout comme nous, une équipe qui change de position et de joueurs dans l’équipe et qui mélange avec la façon dont ils jouent.”



Le Danemark a réservé sa place dans les 16 derniers sans le talisman Eriksen (Photo: .)

Le défenseur du Pays de Galles et des Spurs Davies reste un ami proche d’Eriksen après avoir partagé un vestiaire avec le meneur de jeu pendant sept ans dans le nord de Londres.

Il pense que l’ensemble de l’équipe et du personnel d’entraîneurs du Danemark méritent “beaucoup de crédit” pour la manière dont ils se sont choisis pour obtenir une qualification automatique après une expérience vraiment déchirante lors de leur premier match avec la Finlande.

“Cela doit être incroyablement difficile pour eux”, a déclaré Davies.

« Jouer comme ils l’ont fait après l’incident et continuer, cela va certainement vous inciter à continuer.

“Ils méritent beaucoup de crédit pour s’être tenus debout et avoir joué comme ils l’ont fait.”

Davies a ajouté: “Je lui ai parlé [Eriksen] hier soir après que le Danemark ait battu la Russie et il a dit que nous vivrons un match difficile.’

Se rappelant la nuit de l’effondrement d’Eriksen, Davies a poursuivi : « C’était assez horrible.

«C’est un bon ami et je ne savais tout simplement pas ce qui se passait.

«J’étais au téléphone avec beaucoup de nos amis communs – c’était un peu une inquiétude et une scène de panique à l’époque.

“Dieu merci, tout semble aller bien et c’est qu’il est en bonne santé et heureux.”

Davies espère qu’Eriksen et sa famille bénéficieront de l’intimité dont ils ont besoin au cours des semaines et des mois à venir.

“Je lui ai parlé plusieurs fois depuis et il semble être de bonne humeur”, a déclaré le Gallois.

“Je ne sais pas ce qui se passe avec lui à partir de maintenant, mais il vaut mieux le laisser avoir son intimité, le laisser passer du temps avec sa famille et le plus important est qu’il soit toujours en vie.”

Eriksen, qui est sorti de l’hôpital ce week-end, a applaudi les efforts de ses coéquipiers dans un court message sur sa page Instagram après leur défaite contre la Russie.

On espère que le joueur de 29 ans pourra rejouer après avoir été équipé d’un dispositif de démarrage cardiaque ICD.

