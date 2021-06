Pays de Galles v Suisse EN DIRECT : Gareth Bale et co commencent la campagne Euro 2020 à Bakou

in

Le Pays de Galles entame sa campagne de Championnat d’Europe en affrontant la Suisse à Bakou le deuxième jour de la compétition.

Le Pays de Galles a connu un parcours époustouflant à l’Euro 2016 alors qu’il a atteint les demi-finales dans sa meilleure performance de tous les temps lors d’un tournoi majeur.

Le Pays de Galles de Bale affronte la Suisse lors de son match d’ouverture du Championnat d’Europe

Leurs préparatifs pour les Euros de cet été ont été extrêmement difficiles avec le patron Ryan Giggs remplacé par Robert Page en raison de problèmes hors terrain et plusieurs membres de leur équipe luttant pour leur forme physique.

Maintenant, ils espèrent mettre cela derrière eux et commencer leur tournoi du bon pied avec un résultat positif contre les Suisses.

Gareth Bale et co seront en Azerbaïdjan pour leur match d’ouverture du Groupe A et chercheront à évoquer des souvenirs des derniers Euros.

Pays de Galles contre Suisse: Comment écouter

Cette rencontre du Groupe A débutera à 14h le samedi 12 juin.

Une couverture complète du stade olympique de Bakou sera diffusée en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 13h.

Hugh Woozencroft sera votre hôte et les commentaires proviendront de Nigel Adderley et Dean Saunders.

Le patron par intérim du Pays de Galles, Robert Page, doit sortir son pays d’un groupe difficile Pays de Galles contre Suisse: Squads

Pays de Galles

Gardiens de but : Adam Davies (Stoke City), Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City)

Défenseurs : Ethan Ampadu (Chelsea), Ben Cabango (Swansea City), Ben Davies (Tottenham), Chris Gunter (Charlton Athletic), Tom Lockyer (Luton Town), Chris Mepham (Bournemouth), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Connor Roberts (Swansea City), Joe Rodon (Tottenham), Neco Williams (Liverpool)

Milieu de terrain : Joe Allen (Stoke City), David Brooks (Bournemouth), Rubin Colwill (Cardiff City), Daniel James (Manchester United), Dylan Levitt (Manchester United), Joe Morrell (Luton Town), Aaron Ramsey (Juventus), Matthew Smith ( Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Harry Wilson (Liverpool)

En avant : Gareth Bale (Real Madrid), Kieffer Moore (Cardiff City), Tyler Roberts (Leeds United)

la Suisse

Gardiens de but : Yvon Mvogo (PSV), Jonas Omlin (Montpellier), Yann Sommer (Monchengladbach)

Défenseurs : Manuel Akanji (Dortmund), Loris Benito (Bordeaux), Eray Comert (Bâle), Nico Elvedi (Monchengladbach), Jordan Lotomba (Nice), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omeragic (Zurich), Ricardo Rodriguez (Turin), Fabian Schar (Newcastle United), Silvan Widmer (Bâle)

Milieu de terrain : Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Mayence), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Francfort), Ruben Vargas (Augsbourg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Monchengladbach), Steven Zuber (Francfort)

En avant : Breel Embolo (Monchengladbach), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Haris Seferovic (Benfica)

Le milieu de terrain d’Arsenal Granit Xhaka fait partie de l’équipe suisse Pays de Galles contre Suisse : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron par intérim du Pays de Galles, Robert Page, a accueilli le Pays de Galles avec la troisième plus jeune équipe de l’Euro 2020 en insistant sur le fait que ses joueurs inexpérimentés ont l’ambition et la soif de réussir.

“J’ai un excellent groupe et un très bon mélange”, a déclaré Page.

« Les plus âgés ont un caractère, un tempérament et une personnalité formidables.

«Mais nous avons des joueurs jeunes, ambitieux et affamés qui entrent dans l’équipe et qui veulent leurs maillots. Personne ne peut se reposer sur ce qu’il a fait auparavant.

« Il y a un bon mélange et en plus ce sont de bons personnages.

“Je compare cela à un environnement de club et c’est difficile à réaliser lorsque vous ne les avez que pour des moments sporadiques tout au long de l’année.”

