Pays de la liste orange: les parents d’enfants en vacances peuvent éviter les amendes – «zone grise» de voyage | UK | Nouvelles

Julie McCulloch, directrice des politiques de l’Association of School and College Leaders, a déclaré au journal: «Aussi tentant que cela puisse être pour les parents d’envisager une pause à mi-parcours au soleil, le faire dans un pays actuellement sur la liste orange aurait pu être grave. implications pour leurs enfants d’âge scolaire et universitaire. “

Le gouvernement a été critiqué pour avoir autorisé les voyages dans les pays figurant sur la liste orange et sur la liste rouge, bien qu’il ait insisté pour que les Britanniques évitent de se rendre à l’étranger.

Le premier ministre a averti jeudi: «Je pense qu’il est très important que les gens comprennent ce qu’est un pays de la liste orange: ce n’est pas un endroit où vous devriez aller en vacances, permettez-moi d’être très clair à ce sujet.

“Et si les gens vont dans un pays de la liste orange, ils le doivent absolument pour une raison familiale urgente ou pour des raisons commerciales urgentes, alors gardez à l’esprit que vous devrez vous isoler, vous devrez passer des tests et faire votre formulaire de localisation des passagers et tout le reste. “